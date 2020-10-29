صور.. خروج عربات قطار "طنطا بورسعيد" عن القضبان دون خسائر بالأرواح

شهدت فتحة شارع نبيل الوقاد بمنطقة العجيزي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، مساء اليوم، واقعة خروج قطار "طنطا - بورسعيد" بشكل مفاجئ، قبل دخوله المحطة الرئيسية دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم أول طنطا، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بخروج عربتين من القطار المذكور بشكل مفاجئ، بذات المنطقة المشار إليها.

كما انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث، للوقوف على آخر التطورات، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية والأوناش إلى مكان الحادث.

وأفاد مسؤول بهيئة السكك الحديدية بوسط الدلتا، بأن الحادث لم يسفر عن سقوط أي ضحايا أو مصابين.

كما تابع المسؤول أنه تم إخطار الجهات المعنية، وتم الدفع بأوناش لرفع عربات القطار، وإعادة تسيير حركة القطارات بصورة طبيعية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث، وتم ندب خبراء الأدلة الجنائية، لمعاينة موقع الواقعة.