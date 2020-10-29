محمد ثروت: الدنيا على طول بتضحكلي.. وكل اللي إحنا فيه ده فيلم

قال الفنان محمد ثروت إنه يحب الفن بصفة عامة، ويمكن أن يرسم، ويعشق سماع الأغاني، مشيرًا إلى أنه حاول العزف، ولكن الشيء الذي وجهه إلى التمثيل هو اكتشافه أنه يستطيع رسم الشخصيات بنفسه على الشاشة وأنها تظل موجودة ومحفوظة.

وأضاف "ثروت"، في لقاء مع برنامج "راجل و2 ستات"، على قناة "ON" الفضائية، الخميس على هامش المشاركة في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي: "الدنيا على طول بتضحكلي، وأنا أعتقد أن كل شيء بيد الله، وكل إنسان له قدر عليه السير فيه، وكل اللي إحنا فيه ده فيلم، ومحدش عارف نهايته إيه".

وعن مقارنته بالفنان بيومي فؤاد، وانتشاره الكبير في الأعمال الفنية، قال: "ده شرف ليا، وأنا في النهاية ممثل واللي بيتحسب في الآخر عملت كام مسرحية أو عمل فني، ولازم كل واحد يكون عنده رصيد، والفنان إسماعيل ياسين مات وهو عنده 340 فيلمًا، وعندما يحاول الإنسان النجاح في عشرة أعمال سينجح في 8 منها، ولكن إذا حاول في 3 أعمال سينجح في واحد فقط".

ولفت إلى أن زوجته تساعده في اختيار الأعمال الفنية، حيث يتناقشان والرأي الصحيح هو الذي يُتخذ، وحياتهم مثل المركب وهو مثل رئيس المركب وهي المستشار.

وفي وقت سابق، نشر الفنان محمد ثروت، صورًا له أثناء تواجده بمهرجان الجونة السينمائي الرابع.

وظهر "ثروت" في الصور بإطلالات كوميدية، حيث ارتدي بدلة بجاكيت يحمل رسومات "ميكي ماوس"، مع نظارة شمسية، وعلق قائلًا "الريد كاربت فن مش عن عن".

وبذلك انضم الفنان الكوميدي محمد ثروت إلى قائمة أصحاب الإطلالات الغريبة الملفتة للنظر خلال الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.