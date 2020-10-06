ابن محمد ثروت: بابا مش ديكتاتوري.. وأي نجاح ليا كان بتوجيهه

قال المطرب محمد ثروت، إن ابنته "داليا" صوتها حلو، ولم يعرف ذلك إلا في خطوبتها، ولكنها ترفض الغناء، كما أن ابنتها "فريدة" فنانة، "أنا دوخت ورا أحمد وداليا زمان علشان أعلمهم بيانو، وبتمنى أنجح مع فريدة".

وأشار "ثروت" خلال لقاء ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلاميتين جاسمين طه، ونهى عبدالعزيز، إلى أنه مؤمن بالديمقراطية في التربية، حيث أنه لم يملي على أولاده نوع من أنواع الدراسة، "الخوف عند أبويا وأمي من أشياء معينة مزرعتهوش في ولاده".

وأضاف "ثروت"، أن خوف والديه بدأ مبكرا حينما غنى في برنامج أطفال، وأصبح طفلا مشهورا في طنطا، ما دفع والده لمنعه من الغناء بعد عامين، كما صاحبهم الخوف عندما قرر احترف الغناء خلال العام الأول في كلية الهندسة، ناصحا الموهوبين بالاهتمام بالدراسة وعدم إهمالها.

من ناحية أخرى، قال "أحمد" نجل المطرب محمد ثروت، إن والده تركه لتحديد مصيره في الحياة، "ده خلانا عندنا جرأة، نخش الموضوع، ومعنديش مشكلة أفشل فيه بس أفضل أحاول لحد ما أوصل للطريق المظبوط، لأن بابا علمني إن النجاح دايما بيبدأ من الدائرة الأولى، لو فشلت يبقى ترتيب الموارد بتاعتك غلط، لكن لو الأساس مظبوط العوامل بتاعتك لما تتوظف صح تقدر تنجح ولو حتى بشكل بسيط".

وتابع: "الأسس اللي ادهالي بابا وأي نجاح وحتى لو بسيط كان بتوجيهه، دايما كان بيوجه من بعيد وقريب، وبابا مش ديكتاتوري بس بيحب الحاجة تمشي صح وهو شخص مرتب وده عكسي خالص".