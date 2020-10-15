بحفل لـ"محمد ثروت والتهامي".. مرشح الشباب يسعى لكسب الأصوات بالفيوم

يسعى محمد جمال الجارحي، مرشح حزب مستقبل وطن، في القائمة الوطنية، على مقعد الشباب، إلى كسب أصوات الناخبين، من خلال تنظيم حفلات فنية ضخمة، خصوصًا أنّه يقيم بالقاهرة ولا يعرفه الكثيرون.

وأعلنت أمانة الفيوم بحزب مستقبل وطن، عن تنظيم محمد الجارحي، غدًا الجمعة، لحفل فني كبير يُحييه الفنان محمد ثروت والشيخ محمود التهامي، في إطار الاحتفال بالذكرى الـ47 لنصر أكتوبر العظيم، وذكرى المولد النبوي الشريف، بقرية الحامولي في مركز يوسف الصديق، بحضور قيادات المحافظة، وعدد كبير من المواطنين.

ووجه الجارحي، الدعوة لجميع أبناء الفيوم، لحضور الحفل، والاستمتاع بتلك الليلة الفنية، التي أكد أنّها ستكون رائعة.

ويُعد محمد الجارحي، من أصغر مرشحي مجلس النواب؛ إذ يبلغ من العمر 34 عامًا، وهو رئيس مجلس إدارة مركز مستقبل وطن للدراسات السياسية والاستراتيجية، والأمين العام المساعد وأمين شباب الجمهورية بالحزب.

ويعمل "الجارحي" نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لحديد الجارحي، ورئيس مجلس إدارة شركة دعاية وإعلان، والعضو المنتدب لشركة استصلاح الزراعي.

جدير بالذكر، أن محمد جمال الجارحي، حصل على جائزتين من صندوق "تحيا مصر"؛ لمساهمته في المشروع القومي للقضاء على العشوائيات، ومساندة الدولة في مبادرة حماية المواطنين من فيروس سي.

وتضم القائمة الوطنية "من أجل مصر"، 9 مرشحين عن وسط وشمال وجنوب الصعيد، وتضم 5 مرشحين تابعين لحزب مستقبل وطن، هم: محمد جمال الجارحي، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم، وعماد سعد حمودة، ويوسف الشاذلي، وأيمن شكري، كما تضم مرشحتين عن حزب الشعب الجمهوري، وهن: منة الله سيد وياسمين أبو طالب، واثنين آخرين عن الحزب، وهما: رفعت سعيد ضاوي، والدكتورة حنان عبدالمنعم.