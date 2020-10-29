بشير عبدالفتاح: اقتصاد الجيش التركي خارج نطاق المحاسبة والقانون

قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الجيش التركي، هو الذي يهيمن على كل الاقتصاد التركي، وليس فقط في الصناعات العسكرية والدفاعية، لكن أيضا في الصناعات المدنية والعقارات، وكل هذه المجالات خارج نطاق المراقبة والمحاسبة التشريعية والقانونية.

وأضاف "عبدالفتاح"، في مداخلة مع برنامج "الحقيقة"، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، على قناة "Extra News" الفضائية، الخميس، أن الجيش التركي خارج المناقشة في البرلمان، بمعنى أن كل الشركات التابعة له ليست مدرجة ضمن ميزانية الدولة التركية، ولا يجوز ولا يحق لأي نائب في البرلمان أن يفتح هذا الملف، ويتساءل عن الميزانية الدفاعية بطريقة أو بأخرى.

وتابع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تركيا تُنتقد من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والمعارضة الداخلية، وبالتالي يحاولون إسقاط هذه التهم على الجيش المصري الذي احتل موقع الجيش التركي في التصنيف العالمي، لأن تركيا كانت تمتلك أقوى وأفضل تاسع جيوش العالم، ولكن الجيش المصري أزاحه من هذه المكانة واحتل المرتبة التاسعة عالميا، وتراجع نظيره التركي إلى المركز الحادي عشر عالميا، وما يحدث تصفية حسابات وهربا من الانتقادات الدولية والمحلية.

وأكد، أن الجيش والشعب أحد معايير تقييم الجيوش، ضمن 50 معيارا، والجيش المصري يتصدر جيوش العالم في العلاقة بينه وبين مواطنيه، ولا يوجدمنزل في مصر إلا ويوجد به مجند وضابط، وبعض البلاد تعتمد على المرتزقة، أو القوات الخارجية، ولكن مصر تمتلك أقدم جيوش الأرض، وكانت تمتلك جيشا نظاميا يقاتل ويغزو ويفتح، قبل أن تنشأ دول عديدة حول العالم، ومنها تركيا.

وأوضح أن لذلك جيش مصر هو وشعب مصر، مترابطان ومتماسكان، ووجهان لعملة واحدة، ولن تفلح أي سبل للوقيعة بين جيش مصر وشعبها، وحتى الأطفال المصريين يتمنون الانضمام للقوات المسلحة التي يُنظر لها نظرة إكبار وتقدير.