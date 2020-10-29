112981 طنا.. رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و 6 سفن بضائع عامة، تزامنًا مع مغادرة سفينتي حاويات ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 4930 طنًا من الفوسفات ونترات الأمونيوم والرمل كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37780 طنًا من القمح والخشب والذرة والأبلاكاش والخردة . ‎

ووصل إجمالى حركة الصادر من الحاويات إلى 675 حاوية مكافئة من الحاصلات الزراعية يتم تصديرها إلى الإمارات و السعودية و المغرب و الجزائر و اسبانيا و امريكا و هولندا و سيريلانكا و ايطاليا و الهند و باكستان و المانيا و الصين .

فيما بلغ عدد الحاويات الوارد 164 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1226 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 112981 طنًا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 31893 طنًا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2622 طنًا من القمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3782 شاحنة بينها 415 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 22289 من البضائع العامة.