96 ألف طن رصيد صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينة حاويات و8 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 14 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9867 طن تشمل 3300 طن كسب صويا و3507 طن ملح و1260 طن نترات أمونيوم و1800 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 16160 طن تضم 1008 طن خشب زان و552 طن مواسير و6000 طن ذرة و2500 طن فول و6100 طن خردة.

كما سجلت حركة الصادر من الحاويات 9 حاويات مكافئة تشمل خضراوات "بسلة وفاصوليا وبطاطا وبطاطس وجزر وخضار مشكل مجمد وقرنبيط وطماطم وفلفل"، وحاصلات زراعية "بصل وبرسيم وشمر ونعناع وخرشوف وسمسم وبردقوش"، وفواكه "رمان ومانجو"، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والمغرب واليونان وأمريكا وهولندا وإيطاليا والهند وإنجلترا وإسبانيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 182 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 246 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 96421 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 47133 طنا .

وغادر الميناء 12 وحدة نهرية ( بارج ) قاطرة ومقطورة بحمولة إجمالية 3554 طن قمح متجهين إلى صومعة إمبابة، كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1144 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، وبلغت حركة تداول الشاحنات 4207 شاحنة منها 573 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 29508 من البضائع العامة .