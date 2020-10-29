"الحج السعودية": نرحب بكل المسلمين من جميع الدول لأداء العمرة

قال المهندس محمد إسماعيل، رئيس قطاع تخطيط الأداء بوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، إن المملكة ستبدأ في استقبال المعتمرين بداية من شهر نوفمبر، وسيتم تنفيذ ذلك تجاه الدول التي اتخذت الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالمملكة.

وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة له عبر "سكايب" ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الإجراءات الجديدة التي وضعتها المملكة بشكل استثنائي، أن تكون الفئة العمرية محددة من 18 لـ50 سنة.

وأكد "إسماعيل": سيتم تقديم شهادة فحص PCR وتثبت عدم إصابته بكورونا فترة 72 ساعة من قدومه للمملكة، كما أن تكون الرحلة مخططه بشكل دقيق تراعى فيه كل الاحترازات، موضحًا أن هناك تطبيقًا معتمدًا لضبط مواعيد الصلاة في المسجد النبوي والمسجد الحرام، حيث تم عمل ذلك عبر الجهات النظامية، وأداء العمرة سيكون عبر أفواج محدده وباشتراطات معينة.

وأكد أن كل المسلمين على مستوى العالم مرحب بهم المجيء للمملكة، حال توافرت تلك الشروط، ولا يوجد أي استثناء لأي دولة على مستوى العالم، ولكن من المهم تقديم شهادة فحص، تضمن عدم معاناة المعتمر من كورونا، وهي أهم شروط العمرة.