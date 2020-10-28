شروط وضوابط أداء العمرة: السن أقل من 50 عاما وشهادة PCR وعزل 3 أيام

تستعد السعودية، يوم الاحد المقبل، لاستقبال أفواج المعتمرين من الخارج لأول مرة منذ أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأعدت وزارة الحج والعمرة السعودية الشروط المنظمة لاستقبال المعتمرين من خارج السعودية، والمقررة ضمن المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة.

"الوطن" تكشف ضوابط وشروط آداء العمرة حسبما ذكرت "العربية"، كما يلي:

-الفئة العمرية المسموح لها بالقدوم للعمرة من الخارج من 18 سنة إلى 50 سنة.

- تقديم شهادة فحص "PCR" بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا المستجد، وتم إصدارها من معمل موثوق من دولة المعتمر، حيث لا تتجاوز نتيجة 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى السعودية.

-الحجز المسبق في الحرمين الشريفين لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة، وفقاً للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة في تطبيق "اعتمرنا" مع وجود حجوزات طيران مؤكدة للذهاب والعودة وفق البرنامج المعتمد لكل معتمر.

- ضرورة حجز سكن شامل لخدمة الإعاشة بواقع 3 وجبات خلال مدة العزل الصحي 3 أيام بحد أدنى.

- توعية الراغبين في أداء العمرة بالإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها على مدار رحلة المعتمر منذ قدومه للسعودية، وحتى عودته سالما إلى بلده.

- التأكيد على الوكلاء الخارجيين بإخطار المعتمرين بالاعتزال الصحي الاحترازي الإلزامي لمدة 3 أيام عند الوصول للسعودية، في الفنادق التي يقيم بها المعتمرون.

- تقسيم المعتمرين إلى مجموعات، بحيث تشتمل كل مجموعة على "50 معتمرا" بحد أدنى، وتعيين شركة العمرة قائدا ومرشدا لكل مجموعة.

- وحجز برنامج موحد لهم بجميع الخدمات (الطيران والسكن والنقل)، متزامنا مع موعد الحجز لأداء العمرة والزيارة في نظام "اعتمرنا" المخصص لمعتمري الخارج.

- تتحقق شركة العمرة من صحة بيانات ومعلومات جواز سفر المعتمر، وتاريخ الميلاد المدخلة بنظام العمرة، وإدخال بيانات الاستعداد المسبق قبل موعد القدوم بـ 34 ساعة كحد أقصى بنسبة دقة البيانات 100% مع إدخال بيانات تذاكر الطيران المؤكدة لكل معتمر "رقم التذكرة، رقم رحلة القدوم، مدينة الإقلاع، تاريخ ووقت الإقلاع، مدينة الوصول، تاريخ ووقت الوصول، ونفس البيانات لرحلة المغادرة"، إضافة إلى بيانات السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويتحمل الوكيل بالتضامن مع شركة العمرة السعودية مسؤولية سلامة هذه البيانات، وما قد ينشأ من التزامات نتيجة عدم صحتها.

- شركة العمرة السعودية مسؤولة عن متابعة تقديم حزم الخدمات المتعاقد عليها في باقة المعتمر "سكن، نقل، خدمات ميدانية، تأمين، إعاشة" والعمل على معالجة أي قصور أو إخلال بالخدمة، وتأمين شامل لخدمات ميدانية تشمل التنقل بين الحرم والسكن والميقات وقائد مرشد لكل مجموعة.

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