البرلمان العربي يؤكد دعمه الكامل لمصر في مفاوضات السد الإثيوبي

أكد البرلمان العربي دعمه الكامل لمصر في مفاوضات السد الإثيوبي، وفي جهودها التي تقوم بها في مواجهة قوى الإرهاب والتطرف البغيض.

وشدد البرلمان العربي، في بيان أصدره في ختام أعمال جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، اليوم الخميس، بمقر الجامعة العربية، على استمرار الدعم التام لمصر في مفاوضات السد الإثيوبي من أجل التوصل لاتفاق عادل يحفظ حقها في مياه النيل.

وأكد تضامنه الكامل مع مصر في كل ما تتخذه من خطط وإجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة، التي تستهدف نشر الفوضى والدمار والخراب في مصر والمنطقة.

وأشاد البرلمان العربي بكفاءة وجاهزية قوات الأمن المصرية وروحها القتالية العالية في القضاء على الخلايا الإرهابية، وقدرتها العالية على تنفيذ الضربات الاستباقية التي تستهدف حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين واقتلاع الإرهاب من جذوره وإحباط مخططاته الإرهابية.

وثمّن عالياً الممارسة الديمقراطية الراشدة للشعب المصري بنجاحه في ممارسة حقه الدستوري بانتخاب مجلسي الشيوخ والنواب، حيث جرت عملية الانتخاب بصورة حضارية سلسة تؤكد مكانة مصر وقوة مؤسساتها الدستورية ووعي شعبها والتزام قادتها بالحقوق الدستورية.