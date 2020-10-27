وزير الري الأسبق: ملء السد الإثيوبي مرة أخرى اعتداء سافر

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن البيانات الصادرة عن مصر والسودان بشأن السد الإثيوبي، تشير إلى مبادرة السودان بإعداد مسودة أولى للتشغيل، ولكن المفاوضات التي كانت في شهر أغسطس كانت بنفس الهدف، بالإضافة إلى إعلام الاتحاد الأفريقي بنقاط الخلاف الرئيسية، مشددا على أن إثيوبيا إذا ملئت السد مرة أخرى دون الوصول إلى اتفاق يعتبر اعتداء سافرا ولن تسمح به مصر.

وأضاف "علام"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء، أن المفاوضات توقفت منذ شهرين، وكان يُفترض طرح مبادرة من الاتحاد الأفريقي، للتوفيق بين الدول الثلاث، وليس السودان فقط.

وتابع وزير الري الأسبق، أن المراقبين ليس لهم أي دور حتى الآن، أو حتى توافق من الاتحاد الأفريقي حول هذا الأمر، والخلافات بين الدول الثلاث كبيرة، لأن مصر تتحدث عن اتفاقية بشأن ملء وتشغيل السد، وإثيوبيا تتحدث عن الانضمام لاتفاقية عنتيبي.

وأشار، إلى أن الاتحاد الأفريقي استجاب لحديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن دون أجندة، وبالتالي تطوعت السودان لطرح مبادرتها بوضع مسودة أولى.

ولفت إلى أن عدم التنسيق بين الأطراف الثلاثة يؤثر بشكل كبير على مصر والسودان، لأن الأخير حدثت به مشكلة كبيرة في مياه الشرب، وإدارة الفيضانات المحلية، أما مصر فإن هذا يؤثر على الإيراد النهري، وتأثير الري في أراضي الوادي بالدلتا، وهذا الأمر يؤثر في الاستثمار.