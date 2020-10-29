أبلة فاهيتا تسخر من إطلالات رانيا يوسف: نسيت الفستان ولبست البطانة

رحبت الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، بجمهورها خلال الحلقة الأولى من الموسم الجديد من برنامجها "لايف من الدوبليكس"، الذي يعرض عبر شاشة عبر شاشة on، على طريقتها الخاصة.

وقالت أبلة فاهيتا: "أعرف إن البرامج بترجع على أول رمضان أو رأس السنة أو عيد الفطر، إنما في عيد الهلع؟! ده مش كويس خالص، لكن عمومًا السنة كلها هلع، أنا سيبتكم من 6 شهور في الجائحة ورجعت ولاقتكم لسة فيها، وربنا يستر من الموجة الثانية".

ووجهت أبلة فاهيتا سؤالا كوميديًا إلى جمهورها، وقالت: "مين اللي ركب الموجة الأولى؟! أي حد رفع إيده الأمن ياخده من يده ويحطه في أوضة المرحوم.. أنا مش ناقصة".

وأطلقت عدة تعليقات ساخرة على فساتين الفنانات المشاركات ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وسخرت من الفنانة بوسي بسبب الكمامة التي ارتدتها: "مش بتخرج إلا والكمامة في بوقها، محدش عرفها من الكمامة فطبعت على وشها فمعرفوهش برضه".

وسخرت أيضًا من الفنانة بشرى المؤسس المشارك ورئيس عمليات مهرجان الجونة، قائلةً: "هي اللي أبهرتني حقيقي، والله لولا إنها صاحبة المهرجانات مكنوش دخلوها بالفستان ده، ورانيا يوسف اتظلمت في المهرجان ده قعدوا يقولوا لها خلي بالك من البطانة لحد ما نسيت الفستان وملبستش إلا البطانة".