"إستايلست": فستان يسرا في مهرجان الجونة هايل ولكن كان يحتاج "تظبيط"

قال "الستايلست" سعيد رمزي، إن الفنانة يسرا دائما تفاجئ جمهورها بإطلالات جديدة ولطيفة، مؤكدا أنها "في مهرجان الجونة السينمائي، ظهرت بفستان حلو ومختلف من نوعه وجديد، ولكن الكثيرين لم يفهموا الإكسسوارات الموضوعة عليه من فوق، رغم أن البعض سخر منه إلا أنه إكسسوار راق وتنفيذه هايل".

وأضاف "رمزي"، في لقاء مع برنامج "أون سيت"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، الخميس، أن ملاحظته على فستان يسرا أنه مفتوح من الأمام، ونظرا للعادات والتقاليد الخاصة بمجتمعنا أغلقت الفتحة وكان أسفلها بطانة لونها أفتح من لون الجسم، وكان يجب أن تكون أغمق لتوازي درجة لون الجسم.

وتابع، أنه فستان عظيم ولطيف وجميل، ولكن كان يجب إضافة بعض "التظبيطات" عليه.

أما عن إطلالة الفنانة ياسمين صبري، فقال إنها لا تحب المخاطرة، وحتى شعرها تظهر بقصات معينة، ولها "فورمة" معينة تطبقها، ولكن لون فستانها كان لطيفا ومناسبا للون بشرتها.

وبالنسبة لإطلالة الفنانة رانيا يوسف، قال: "فستانها كان لطيف، ومفيهوش حاجة يعني، ولونه لطيف، وعاملة شعرها بشكل لطيف، ومفيهوش فذلكة أو اختراعات زيادة، والفستان بالميكب كان جميلا، وطلتها كانت لطيفة".

وكشف الاستايليست رمزي، أن فستان الفنانة بشرى، كان من اختيار مصممة الأزياء الخاصة بها، وتم تعديل بعض المواد في التطريز، وكان مختلفا من نوعه، و"أرستقراطي"، والبعض أحبه والبعض انتقدوه، ولكن الفستان في بعض الأحيان يُظلم في زوايا التصوير، ولكنه فستان قيم جدا.

وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في نسخته الرابعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، حيث بدأ حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017 بمركز المؤتمرات على غير العادة في الثلاثة مهرجانات السابقة.

وعينت إدارة المهرجان فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.