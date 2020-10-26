تطبيق الذكاء الاصطناعي والمعلومات الحيواتية لأول مرة بجامعة الفيوم

أكد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنّه لأول مرة يتم تطبيق برامج جديدة بكلية الحاسبات والمعلومات، والتي منها برنامج الذكاء الاصطناعي وبرنامج المعلومات الحيواتية، مؤكدًا على أهميتها في سوق العمل.

ولفت "شديد"، إلى أن إدارة الجامعة بذلت قصارى جهدها لتخصيص مبنى جديد خاص بكلية الحاسبات والمعلومات.

جاء ذلك خلال حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الحاسبات والمعلومات، بحضور الدكتورة رانيا أبو السعود القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة سمية السيد القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد حسن القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من مستشاري رئيس الجامعة، والأساتذة والطلاب.

ورحبت "أبو السعود" بالطلاب الجدد متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح أثناء سنوات الدراسة، وقدمت الشكر والتقدير لإدارة الجامعة على توفير مبنى جديد خاص بكلية الحاسبات والمعلومات والذي يعتبر على أعلى مستوى من حيث التشطيبات المعمارية والأجهزة الإلكترونية الحديثة.

وحثت القائم بأعمال رئيس الجامعة، الطلاب على ضرورة الاشتراك بالأنشطة الطلابية والدورات التدريبية المتاحة بالكلية والتركيز على كورسات البرمجة واللغات، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكد من وجود مسافات التباعد الاجتماعي أثناء حضور المحاضرات.

وأكد الدكتور محمد حسن، أنّ مؤسسات سوق العمل في الوقت الحالي تتطلب مهارات خريجي كليات الحاسبات والمعلومات تماشيًا مع توجه القيادة السياسية إلى تعميم سياسة التحول الرقمي.

وأشار الدكتور محمد خفاجي الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا سابقًا، إلى أن الكلية متميزة في كافة القطاعات التكنولوجية، مشيدًا بحصول الكلية على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وهذا نتاج كم هائل من الإنجازات في وقت قصير.

وخلال الحفل قام بعض الطلاب بتقديم عدد من الفقرات المتنوعة كالشعر والإنشاد الديني والاسكتش.