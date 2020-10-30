"المشاط" ترأس اجتماعات اللجنة المصرية العراقية العليا اليوم

تبدأ اليوم الجمعة، أعمال الجلسة التحضيرية الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي عن الجانب المصري، وعلاء الجابوري، وزير التجارة عن الجانب العراقي، تمهيدًا لعقد جلسة الأعمال الختامية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين غدًا السبت.

ويأتي انعقاد اللجنة المصرية العراقية العليا المشتركة، تنفيذًا لمخرجات القمة الثلاثية التي انعقدت بين قادة بلدان مصر والعراق والأردن خلال أغسطس الماضي، بهدف تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفقًا لبيان صدر عن وزارة التعاون الدولي.

وخلال الفترة الماضية تم عقد عدة لقاءات تحضيرية سابقة على الاجتماعات التي تتم في العاصمة العراقية بغداد، آخرها اجتماع خبراء الجانب المصري الذي عقد بمقر وزارة التعاون الدولي الأحد الماضي.

ومن المستهدف توقيع عدد من الوثائق الهامة بين مصر والعراق خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، في عدة قطاعات حيوية منها "النقل الجوي، والبحري، والضرائب، والصناعة، والصحة، والعدل، والإسكان والتشييد والبناء، وحماية البيئة، وغيرها من الاتفاقيات الهامة".

وكانت وزارة التعاون الدولي، قالت إنه تم عدة اجتماعات على مدار يومي الأربعاء والخميس بين مسئولي الجانبين، شارك فيهابجانب مسئولي وزارة التعاون الدولي، ممثلين عن وزارات الخارجية، والصحة والسكان، والعدل، والتجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والقوى العاملة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإنتاج الحربي، والنقل، والزراعة واستصلاح الأراضي، والطيران المدني، والمالية، والبترول والثروة المعدنية، وقطاع الأعمال العام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والداخلية والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والبنك المركزي، وهيئة الاستثمار، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز حماية المستهلك.

وعمل الخبراء من الجانبين على التجهيز للاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري، واجتماع اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين، والاتفاق على الصياغات النهائية للوثائق الجاهزة للتوقيع في ختام أعمال اللجنة العليا.