"بعد فشل علاجها".. انتحار فتاة شنقا بالمروحة في قنا

قررت النيابة العامة بمركز دشنا، شمال قنا، دفن جثة فتاة انتحرت بتعليق نفسها بحبل في مروحة غرفتها بمنزل أسرتها، في منطقة العزازية بمدينة دشنا؛ لمرورها بأزمة نفسية سيئة.

وبانتقال قوات الشرطة وتحرياتها، تبين انتحار الفتاة شنقا داخل منزل والدها بمدينة دشنا؛ لمروها بأزمة نفسية سيئة وفشل إنقاذها.

وبحسب الجيران لـ"الوطن"، كانت الفتاة تعاني من أزمة نفسية شديدة، ولجأت أسرتها إلى الأطباء النفسانين لعلاجها في القاهرة والمحافظات المجاورة، ثم إلى المعالجين الروحانيين، إلا أن حالتها ازدادت سوءا وانتهت بانتحارها.

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا مساء أمس، من مأمور مركز دشنا، بورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة "شهد .ح"، 18 عاما، معلقة بحبل في سقف غرفة بمنزل والدها دائرة القسم.