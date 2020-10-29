لمرورها بحالة نفسية سيئة.. انتحار فتاة شنقا بمركز دشنا في قنا

أقدمت فتاة، ١٨ عاماً، على الانتحار شنقًا بمدينة دشنا، شمال قنا، منذ قليل، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وانتقلت قوات الشرطة لسماع أقوال أسرتها والجيران.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطاراً من مأمور مركز دشنا، بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة "شهد .ح" ١٨ عاماً، معلقة بحبل في سقف غرفة بمنزل والدها دائرة القسم .

وبانتقال قوات الشرطة تبين انتحار الفتاة شنقًا داخل منزل والدها بمدينة دشنا، لمروها بأزمة نفسية، وبحسب الجيران، كانت الفتاة تعاني من أزمة نفسية شديدة، ولجأت أسرتها إلى المعالجين الروحانيين، إلا ان حالتها ازدادت سوءا وانتهت بانتحارها.

كانت فتاة في العقد الثالث من عمرها، انهت حياتها شنقاً، بداية هذا الشهر، بواسطة حبل داخل منزلها في مدينة طنطا، لمرورها بأزمة نفسية دفعتها للانتحار، وانتقلت قوة من مباحث القسم لمكان الحادث، وتبين من المعاينة والفحص أن المتوفية في العقد الثالث من عمرها، شنقت نفسها بحبل داخل منزلها الكائن بشارع الكافوري، أمام شارع الصاغة بمنطقة السيد البدوي، وكشفت التحريات التي أجراها رجال مباحث القسم أن الفتاة كانت تعاني من أزمة نفسية دفعتها إلى التخلص من حياتها، وحُرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق