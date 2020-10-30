أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2020 في مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر، بعد أن شهد طفيف مساء أمس، وذلك بعد أن شهدت أسعار الذهب تذبذب بين الارتفاع والانخفاض في الشهور القليلة الماضية نتيجة لانهيار الاقتصاد العالمي متأثرا بجائحة فيروس كورونا.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب عيار 24، وعيار 21 وعيار 18 والجنيه الذهب، في بداية التعاملات اليومية، كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين936 و938 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 819 و821 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

اختلف سعر الذهب عيار 18 بين 702 و704 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و568 جنيها.

أسعار الذهب عالميا

وهبطت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في شهر مع تضررها من صعود الدولار والضبابية التي تحيط باتفاق لحزمة تحفيزية جديدة في الولايات المتحدة، وفي أواخر جلسة التداول كان الذهب في المعاملات الفورية منخفضا 0.5 % عند 1867.30 دولار للأوقية، بعد أن هوى في وقت سابق من الجلسة إلى 1858.92 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 28 سبتمبر، وفق سكاي نيوز.

وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.6 % لتسجل عند التسوية 1868.00 دولارا للأوقية، وارتفع مؤشر الدولار 0.7% إلى أعلى مستوى في حوالي شهرين أمام منافسيه وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

أسعار المعادن الأخرى

وانخفضت الفضة 0.43 % إلى 23.30 دولار للأوقية بينما هبط البلاتين 2.13 % إلى 848.19 دولار وتراجع البلاديوم 1.95% إلى 2194.00 دولارا.

ووجه موقه ويكا هاو عدد من النصائح للمستثمرين في الذهب، فيعد الذهب هو الاستثمار المفضل للكثير من الأغنياء خلال فترة كبيرة، وكذلك هو الاستثمار الأكثر شهرة من بين جميع المعادن الثمينة، إذ إنّه من السهل أن يتم استبداله باستثمار آخر، كما أنّه قابل للحمل والنقل، ومتفق على قيمته الغالية في كل مكان في العالم.

ووجه "ويكي هاو" نصائح لراغبي الاستثمار في الذهب والتي تشمل جمع وتخزين الذهب المستعمل، إذ يعد شراء الذهب الخردة أنسب طريقة لتجنب المخاطر للاستثمار في هذا المورد، كما أنّه من الضروري أن يتم تكوين علاقة جيدة مع التجار بمحلات الرهن المحلية للتواصل معهم في حالة قدوم أي شخص يرغب في بيع مصنوعات ذهبية لا يرغب المحل في شرائها.