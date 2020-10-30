الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم.. الخلية والسيرة

مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان، حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام، وتقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "الآنسة مامي" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "الخلية" الساعة 8 مساء، وفيلم "ياباني أصلي" الساعة 10 مساء، وفيلم "30 يوم في العز" الساعة 12 منتصف الليل.

سيما

عرض فيلم "حكاية نص مليون دولار" الساعة 4 مساء، وفيلم "بطل من ورق" الساعة 7:30 مساء، وفيلم "لعدم كفاية الأدلة" الساعة 11 مساء.

MBC 2

عرض فيلم Lara Croft: Tomb Raider الساعة 4 مساء، وفيلم ال Lara Croft Tomb Raider: The Cradle Of Life الساعة 6 مساء، وفيلم Tomb Raider الساعة 8 مساء، وفيلم Kong: Skull Island الساعة 10 مساء.

المسلسلات التلفزيونية

CBC دراما

عرض مسلسل "كلبش" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "علامة استفهام" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الساعة 8 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "قصة الأمس" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 2" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "شهادة ميلاد" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى" الساعة 9 مساء، ومسلسل "أبو جبل" الساعة 11 مساءً.

DMC دراما

عرض مسلسل "ولسه بحلم بيوم" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الرابع الساعة 7 مساءً، و"الوصية" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "ليالي أوجيني" الساعة 9 مساءً.

البرامج التلفزيونية

DMC

عرض برنامج "مساء dmc" الساعة 9 مساء، وبرنامج "السيرة" مع وفاء الكيلاني وباستضافة الفنانة يسرا الساعة 11 مساء.

MBC مصر

عرض برنامج "الجمعة في مصر" الساعة 6 مساء، وبرنامج "الحكاية مع عمرو أديب" الساعة 10 مساء.