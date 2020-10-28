وزير الأوقاف يهدي الرئيس السيسي كتابين عن السيرة النبوية

أهدى الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، كتابين من أحدث إصدارات الوزارة، وهما "الأدب مع سيدنا رسول الله" و"السيرة النبوية.. قراءة عصرية".

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مركز المنارة للمؤتمرات، لحضور احتفالية مصر بذكرى المولد النبوي الشريف. وفور وصوله هنأ الرئيس الحضور، قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم ..السلام عليكم وكل سنة وانتوا طيبين جميعًا".

ويحضر الاحتفال، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وعدد من الوزراء والمسؤولين.