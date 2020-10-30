معركة المحامين.. نقيب محامي دمياط يواجه 5 من زملائه في انتخابات النواب

النقيب وجها لوجه مع 5 من أعضاء نقابته في انتخابات البرلمان ..

ضياء يعمل بالأويما ودورة رياضية تتحول لحفلة دعم لأبو هندية على دقات الطبول

اشتعلت المنافسة بين 6 محامين بالدائرة الأولى بمحافظة دمياط من بينهم ياسر أبو هندية رمز الكاميرا نقيب النقابة المحامين الفرعية والنائب البرلماني ضياء الدين داوود رمز الحصان والمرشح على المقعد الفردي مستقل.

ويخوض المرشحون الـ6 السباق أملا في الفوز بمقعدين حيث تضم الدائرة الأولى، "مركز وبندر دمياط ومركز كفر البطيخ" ومدينتي "رأس البر ودمياط الجديدة"، وذلك في مواجهة 34 مرشحا بينهم رجال أعمال وأطباء وأساتذة جامعيين وممرضات.

ويخوض المرشحون الـ6 السباق من بينهم من يعول على تاريخه البرلماني في الدورة الماضية كـ"ضياء الدين داوود"، وآخرون يعولون على تاريخهم الحزبي والسياسي كـ "سامى بلح" رمز الدبابة والقيادي الوفدي ومحمد الماشطة القيادي بحزب مستقبل وطن والمستشار القانوني لاتحاد الكرة.

فيما يعول أبو هندية على إدائه النقابي وعلاقاته الوطيدة بالكثيرين من أبناء دمياط، فيما يخوض شباب التجربة لأول مرة دون احتكاك مسبق بالشارع كـ"أنس عبد الرحمن رمز السد العالي وسامي عبد العزيز رمز الفنجان".

ويعد ضياء الدين داوود واحدا من أبرز المرشحين في دائرة دمياط ويعول داوود على شعبيته التي اكتسبها في دورة 2015 م ودعم زملائه المحامين اللا محدود له، حيث يعتبر واحدا من أبرز الوجوه النيابية بتكتل 25 - 30، كما يعول على الصيادين و صناع الأثاث والمزارعين إلى حد كبير في الانتخابات المقبلة بعدما نجح في اكتساب ثقتهم والتحدث باسمهم تحت قبة البرلمان في دورة 2015م.

ويركز داوود إلى حد كبير على الجولات الانتخابية حيث أجرى جولات بمناطق "باب الحرس وسوق 6 أكتوبر وشارع المحور وشارع 10 وقرية شط الملح وميادين التحرير وميدان سرور، حيث التقى بأصحاب محلات الملابس و الأحذية والعمال والمقاهي وصناع الأثاث.

كما حرص على التقاط الصور التذكارية وعقد مؤتمرا جماهيريا بقرية العدلية، وأخذ داوود خلال جولة له بقرية السنانية أدوات الأويما من أحد الأويمجية والمعروفة بـ"الحفر على الخشب"، ليعمل أسوة بصناع دمياط.

وجابت سيارات نصف نقل شوارع الدائرة مثبت عليها بنرات كبيرة للمرشح للتعريف به هذا، فضلا عن قيامه بالتقاط الصور الفوتوغرافية مع طلاب المدارس.

وانتشرت لافتات أبو هندية بشوارع المحافظة، حيث يركز على الدعاية الانتخابية على السوشيال ميديا جنبا إلى جنب مع الجولات والمؤتمرات الانتخابية، حيث نظم أبو هندية المرشح على المقعد الفردي مستقل رمز الكاميرا مؤتمرات جماهيرية بشارع مدرسة التجارة المشتركة.

كما أجرى أبو هندية جولة انتخابية بقرى "الخياطة والجواهرة والبصايلة وطبل وشط جريبة"، وتحولت المقاهي إلى مقر دائم له يلتقى به الناخبون لعرض برنامجه الانتخابي والتعرف على مشكلاتهم.

كما التقى أبو هندية أصحاب محلات البقالة - الصيدليات- المقاهي وورش صناعة الأثاث، وبائعي الخضر والفاكهة ومعارض الموبيليا وملاك العيادات البيطرية.

ونظم أبو هندية مؤتمرا جماهيريا بقرى الركابية حيث وعد المواطنين بالعمل على حل أزمة عدادات الكهرباء الكارت، والتي تعد واحدة من المشاكل التي تؤرق المواطن الدمياطي الذي دائما ما يشكو من سحب الرصيد كل أول شهر.

كما وعدهم بالعمل على حل أزمة صناعة الأثاث حال نجاحه في الانتخابات البرلمانية، فيما تحولت دورة رياضية بمدينة عزبة البرج إلى حفلة دعم و تأييد له على دقات الطبول، وأعلن عدد من أهالي مدينة عزبة البرج دعمهم له.

ويعتمد بلح القيادي بحزب الوفد على أبناء مسقط رأسه كفر البطيخ المعروفة بالعصبيات والقبلية إلى حد كبير، حيث يخرج أبناء المركز دائما في كل الاستحقاقات الانتخابية لدعم ابن البلد.

كما يتمتع بلح بتأييد الكثير من الشباب، حيث نظم لقاءات جماهيرية مصغرة بمدن "رأس البر وكفر البطيخ" وقرى "كفر يوسف - الشعراء".

ويخوض سامي عبد العزيز المرشح على المقعد الفردي مستقل الانتخابات، وسط نفور بين العديد من المحامين زملاءه لقيامه برفع دعوى قضائية ضدهم بدعوى بطلان ترشحهم من بين هؤلاء 3 مرشحين وهم "ياسر أبو هندية - ضياء الدين داود ومحمد الماشطة"، ولكن سرعان ما خسر عبد العزيز الدعاوى المقامة منه أمام المحكمة الإدارية العليا.