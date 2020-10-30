لأول مرة منذ بدء الجائحة.. ألمانيا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا

سجّل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض أعلى عدد إصابات جديدة بفيروس "كورونا المستجد" بألمانيا في غضون 24 ساعة منذ بدء الجائحة، وفقًا لـ"وكالة الأنباء الألمانية".

وأعلن المعهد في تقريره اليوم، أن عدد الإصابات اليومية الجديدة بلغ 18 ألفاً و681 حالة.

وكان عدد الإصابات الجديدة المسجلة أمس، قياسياً أيضاً، حيث بلغ 16 ألفاً و774 حالة.

وبلغت الإصابات الجديدة يوم الجمعة الماضي 11 ألفاً و242 حالة، وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا المستجد" منذ بدء الجائحة في ألمانيا حتى صباح اليوم 499 ألفاً و694 إصابة، وارتفعت حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 10 آلاف و349 حالة، بزيادة قدرها 77 حالة مقارنة بأمس.

ويقدر المعهد عدد المتعافين حتى الآن بنحو 345 ألفاً و700 متعاف.

وبحسب البيانات، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس 0.97 ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 10 أفراد آخرين في المتوسط.

ووفقا للمعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الجائحة. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريباً.

حصيلة قياسية للإصابات بكورونا في مختلف أنحاء العالم

وفقا للأرقام المعتمدة عالميا، فقد جرى تسجيل نحو نصف مليون إصابة بالفيروس يوم الأربعاء، بينما ارتفعت الإصابات العالمية بفيروس كورونا بأكثر من نصف مليون حالة في يوم واحد في زيادة قياسية يومية مع استمرار تسجيل قفزات يومية في أنحاء دول نصف الكرة الأرضية الشمالي.

وزادت الإصابات اليومية العالمية بالفيروس، المسبب لوباء كوفيد-19، حوالي 25 في المئة خلال أقل من أسبوعين، حيث شهد العالم تسجيل 400 ألف إصابة يوميًا للمرة الأولى يوم الجمعة الماضي.