مركز معلومات "الزراعة" يصدر الانفوجراف الأسبوعي العاشر لأنشطة الوزارة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" العاشر، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 23 وحتى 29 أكتوبر، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وأصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وضمن نشاط السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال هذا الأسبوع، استقبل البعثة الإشرافية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" برئاسة أوميت مانسيز مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأدنى، حيث تلقى تقريرا شاملا حول مشروعات الإيفاد المنفذة في مصر، والمشروعات الجاري تنفيذها خاصة المتعلقة بتحديث نظم الري، كما شارك في اجتماع لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، حيث أكد أن نجاح الصادرات الزراعية هو نجاح للدولة المصرية بالكامل، مشيدا بالجهود التي يقوم بها المصدرين والمزارعين والمنتجين، وماحققوه من انجاز هذا العام رغم ظروف ازمة فيروس كورونا.

واستقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي "سيرجي ترينتيف" سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة لبحث أوجه التعاون الزراعي وتسهيل تبادل السلع الزراعية ونقل الخبرات في مجال المعدات والبحوث الزراعية، كما افتتح ورشة عمل الحملة القومية للنهوض بإنتاجية محصول القمح بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، حيث تم على هامش الاحتفال تكريم المزارعين الذين حققوا أعلى إنتاجية لمحصول القمح هذا العام.

وشهد هذا الأسبوع إطلاق فعاليات ورشة العمل التدريبية، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى، بعنوان: استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإرشاد الزراعي، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث أكد المشاركون على عدد من التوصيات الهامة على رأسها: ضرورة التوسع في تنفيذ المنصات الارشادية التعليمية على مواقع الإنترنت، وتطبيقات التليفون المحمول، والترويج لها وتعميم سبل الاستفادة منها، بما يساهم في توصيل المعلومات للمزارع بشكل جيد وسريع، كذلك انشاء مجموعات مشتركة في وسائل التواصل الاجتماعي، للمساهمة في توسيع وسرعة انتشار المعلومة، وضمان قوة تأثيرها.

وأعلن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ملخص بأهم ما تم من أشطة خلال الأسبوع الماضي، حيث تم إصدار 436 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، فضلاً عن الموافقة على تسجيل 164 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 91 محلية، 73 مستورده، وفقا للمعايير والضوابط العلمية والقياسية، كما اعتمد مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة وزير الزراعة مبلغ 576 مليون جنيه لعدد 3700 مستفيد ولتسمين وتغذية 37 ألف رأس ما بين محلية ومستوردة محسنة وراثيا سريعة النمو.

كما عُقد الاجتماع التنسيقي، بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية مع مديريات الزراعة والطب البيطري على مستوى الجمهورية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة كل الأمور المتعلقة بالمشروعات القومية التي توفرها الدولة والوزراة للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة والعمل على تذليل كل العقبات التي تواجهها.

وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه تم حتى الآن زيارة 61501 منزل، في 3433 قرية بكل محافظات الجمهورية، استكمالاً لخطة الترصد النشط للأمراض الوبائية الحيوانية على مستوى الجمهورية، وذلك منذ بداية الخطة في أغسطس الماضي، حيث تم فحص نحو 216 ألف و560 حيوان.

وذلك لرصد أمراض الحمى قلاعية، الجلد العقدي، طاعون المجترات الصغيرة، حمى الثلاث أيام، جدري الأغنام، حمى الوادي المتصدع، كذلك أعلن مركز بحوث الصحراء، تقديم كل أوجه الدعم لمزارعي محصول الزيتون بمحافظة مطروح، وخاصة بالتزامن مع بدء موسم جني ثمار الزيتون، والذي تشتهر به المحافظة، حيث تم تشغيل معصرة وحدة الإنتاج الزراعي بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، وإتاحة خدماتها بأسعار مخفضة للمزارعين.

وشهدت محافظة الوادي الجديد جهود مكثفة لسرعة إنجاز منظومة تحديث الري الحقلي بالمحافظة، حيث زار وفد من أعضاء جمعية شباب الأعمال المحافظة لمناقشة تحديث أحد الآبار وتجهيزها كنموذج إرشادي يظهر على أرض الواقع الفروق الجوهرية للنظام الحديث، كما تم تنظيم عدد من الندوات الارشادية لتوعية المزارعين بأهمية التحول للنظم الحديثة.