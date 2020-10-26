"الزراعة" تطلق فعاليات ورشة العمل التدريبية حول استخدام التكنولوجيا الحديثة

اطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات ورشة العمل التدريبية، والتي تنظمها بالتعاون مع المركز الاقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الادنى، بعنوان: استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الارشاد الزراعي، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وافتتح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، فعاليات ورشة العمل، بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للارشاد والتدريب، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتورة ليلى الشناوى رئيس الجمعية العلمية للارشاد الزراعي، والدكتور حمدي جامع رئيس الادارة المركزية للارشاد الزراعي، فضلا عن مشاركين من مركز البحوث الزراعية ومعاهده المختلفة، والادارة المركزية للارشاد الزراعي، وممثلي الجهات التعاونية، كما شارك في الافتتاح عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور غالب تفاحة، المدير التنفيذي للمركز الاقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الادنى.

وأكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، على أهمية ورشة العمل، في دعم التوسع في تفعيل الارشاد الزراعي الرقمي، واستخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال الارشاد الزراعي، بما يضمن سهولة وصول المعلومة للمزارعين.

واضاف ان ورشة العمل تناقش عددا من المحاور على رأسها وسائل الاتصال والمعلومات في تحقيق اهداف الارشاد الزراعي، فضلا عن التحليل الاستراتيجي للإرشاد الرقمي، كذلك أساليب وطرق تقديم الخدمات الارشادية الريفية، وأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بناء قدرات السكان الريفيين.

واوضح انه سيتم التركيز خلال ورشة العمل على دور وسائل الاعلام في نشر الوعي بالإرشاد الرقمي، ودور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في التحول الرقمي للإرشاد الزراعي، لافتا الى انه سيتم ايضا مناقشة آليات تأهيل العاملين بالإرشاد لتطبيق التكنولوجيا الرقمية، وأهمية استخدام السوشيال ميديا في الارشاد الزراعي.