صور.. مسيرة بـ89 "تريلا" لمرشح في الدقهلية يعمل مقاول نقل

دخل مرشحو مجلس النواب في الدقهلية في مرحلة "فرد العضلات"، كل منهم يحاول أن يثبت للناخبين أنه الأقوى والأجدر، من خلال المسيرات الصاخبة، والمؤتمرات الضخمة، فيما استخدم بعضهم "القوة الناعمة"، من خلال التواصل المباشر مع المواطنين، والوصول إليهم في بيوتهم.

ففي دائرة السنبلاوين، نظم المرشح محمود النمر، مسيرة صاخبة شارك فيها 89 تريللا نقل ثقيل، علاوة على سيارات النقل والملاكي، التي لم تتوقف عن "الكلاكسات"، وجميعها حمل صورته ورقمه وشعاره الانتخابي، وطافت قرية تمي الأمديد علي مدار 12 ساعة متصلة، حتى وصل صوتها إلى معظم أبناء المركز.

وقال عمر عبد السلام، أحد سكان المنطقة، إن الجميع وقف يشاهد المسيرة في ذهول مما يري، خاصة وأن الجميع يضرب آلات التنبيه في وقت واحد، وخرجت من الساعة 9 صباحا، واستمرت حتى 9 مساء، ومرت على قرى "الكمال ومنشية بطاش وظفر، والربع، والبيضاء، والصفا، وكفر الشرفا، وبرقين ، وأبو داود السمارة، وانتهت بتمي الأمديد".

وأضاف عبد السلام لـ"الوطن" أن المرشح يعمل مقاول نقل في العين السخنة، وحضر معه أكثر من 60 تريللا من السويس، شاركوا معه مسيرته، علاوة على الأخرى الموجودة في المركز، مشيرا إلي أن المرشح سبق وأن خاض انتخابات 2015، وكان عمره وقتها 29 عاما، ولم يوفق.

بينما نظم وليد رضوان، المرشح عن دائرة دكرنس، مسيرة علي الأقدام طافت قرية الضهرية" مركز شربين، وسط حضور كبير من المواطنين.

‏وعقد الدكتور المهندس شريف مصطفى الجبلي، المرشح لانتخابات مجلس النواب بدائرة أجا،‏ لقاءً انتخابيًا بقرية "‏ميت العامل‏"، حضر فيه عدد كبير من أبناء القرية.

وفي سياق متصل، نظم حزب مستقبل وطن حملة طرق الأبواب في حي جديلة بالمنصورة، وجرى خلالها توزيع الدعاية الانتخابية للقائمة الوطنية من أجل مصر، تحت رعاية الدكتور أحمد جبريل، أمين مساعد شؤون عضوية، وبكر الحنفي، أمين مجالس محلية شرق، وأحمد الفلاح، أمين مساعد شرق، ونهى فاروق، أمين علاقات عامة شرق، والدكتورة ياسمين جابر، أمينة المرأة شرق، ومحمد سامي الطحان، أمين إعلام شرق.

ويتنافس 362 مرشحا في 10 دوائر انتخابية على 21 مقعدًا فرديا، في الانتخابات التي ستجري في الداخل يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، وخصص القانون للدقهلية 17 مقعدا من ضمن مقاعد الدائرة الأولى، التي تتكون من 100 مقعد، موزعين على 6 محافظات: "القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ"، وتلقت لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.