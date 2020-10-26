انتهت أمس المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب 2020 في 14 محافظة، ويبحث الكثيرون عن موعد إعلان النتيجة، بشكل رسمي، وما يتبعها من إجراءات مختلفة، خاصة بعد انتشار كثير من المؤشرات الأولية حول الحاصلين على أعلى الأصوات.

وتكشف "الوطن" في التقرير التالي عن موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، وموعد تصويت المرحلة الثانية في السطور التالية.

موعد إعلان نتيجة مجلس النواب 2020

تعلن نتيجة المرحلة الأولى يوم 1 نوفمبر.

ويحق تقديم التظلمات للجنة العامة ولإحالتها للهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات، بينما يتم الفصل في التظلمات خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة.

وخلال 24 ساعة من صدور القرار يتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة.

موعد انتخابات الإعادة في مجلس النواب

يتم إجراء انتخابات الإعادة للمرحلة الأولي أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل في الخارج، ويومي 23 و24 من نفس الشهر في الداخل.

موعد المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020

يبدأ التصويت في محافظات المرحلة الثانية يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، وتعلن النتيجة يوم 15 من نفس الشهر.

محافظات المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2020

وتضم محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 13 محافظة، وهي القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وحال الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.

ماذا بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب؟

يتم استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة، يوم الاثنين 2 نوفمبر لمحافظات المرحلة الأولى، ويوم 16 نوفمبر للمرحلة الثانية.

ويمكن الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة خلال 48 ساعة من الإعلان في موعد أقصاه 3 نوفمبر للمرحلة الأولي، و17 نوفمبر 2020.

وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتباراً من 4 وحتى 13 نوفمبر، للمرحلة الأولى، وتفصل اعتبارا من 18 وحتى 27 نوفمبر للمرحلة الثانية.

وفي الفترة 19 و20 نوفمبر يبدأ الناخبون في الخارج طباعة وإرسال بطاقات إبداء الرأي، إلى مقار البعثات الدبلوماسية بالنسبة للمرحلة الأولى، ويومي 3 و4 ديسمبر للمرحلة الثانية.

انتخابات الإعادة

وتجرى انتخابات الإعادة في الخارج للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر، وتجرى الإعادة في الخارج للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر.

بينما تجرى انتخابات الإعادة في الداخل للمرحلة الأولى يومي 23 و24 نوفمبر، وتجرى انتخابات الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية يومي 7 و8 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى يوم 30 نوفمبر، وتعلن النتيجة النهائية للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر.