بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الجامعة بمحافظة الدقهلية

ينقل التلفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة من مسجد الجامعة بمحافظة الدقهلية.

وكان الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف قد أعلن أن موضوع خطبة الجمعة سيكون تحت عنوان "النبي القدوة (صلى الله عليه وسلم) معلما ومربيا".

وشددت وزارة الأوقاف على جميع السادة الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.