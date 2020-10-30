رئيس التحرير

محمود مسلم

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الجامعة بمحافظة الدقهلية

كتب:

نرمين عفيفي
11:32 ص | الجمعة 30 أكتوبر 2020
شعائر صلاة الجمعة من مسجد الجامعة

شعائر صلاة الجمعة من مسجد الجامعة

ينقل التلفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة من مسجد الجامعة بمحافظة الدقهلية.

وكان الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف قد أعلن أن موضوع خطبة الجمعة سيكون تحت عنوان "النبي القدوة (صلى الله عليه وسلم) معلما ومربيا".

وشددت وزارة الأوقاف على جميع السادة الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

اقرأ المزيد:

"نبي الرحمة في ذكرى مولده" موضوع خطبة الجمعة

مستشار المفتي يوضح حكم رفع اليدين للدعاء في خطبة الجمعة

من أزمة كورونا إلى خطبة الجمعة.. علاقات أخوية راسخة بين مصر والسودان

"النبي القدوة معلما ومربيا" موضوع خطبة الجمعة المقبلة