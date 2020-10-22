"نبي الرحمة في ذكرى مولده" موضوع خطبة الجمعة

أكدت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة غدا، تحت عنوان: "نبي الرحمة في ذكرى مولده".

وشدد الوزارة على جميع الأئمة، بالالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية، مراعاة للظروف الراهنة.

ويؤدي دكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بالخرطوم بدولة السودان الشقيقة، وستكون الخطبة عن نبي الرحمة سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، الذي أرسله ربه رحمة للعالمين، للإنس والجن، للبشر والحجر، للحيوان والجماد، للعالمين أجمعين، حيث يقول الحق سبحانه وتعالي في كتابه العزيز: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ»، وذلك في إطار العلاقات المصرية السودانية الأخوية التاريخية، وبدعوة من الشيخ ناصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة.

ويشارك وزير الأوقاف في المؤتمر الدولي الذي تعقده وزارة الشئون الدينية والأوقاف بجمهورية السودان الشقيقة يومي السبت والأحد القادمين 24، 25 أكتوبر تحت عنوان: "الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر"، بما يعني ضرورة التجديد ومراعاة ظروف الواقع في ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف بفهم ثاقب مستنير.

وتأتي كلمة وزير الأوقاف في الجلسة الافتتاحية العلمية تحت عنوان ” حتمية التجديد ” متسقة مع موضوع المؤتمر مؤكدة حتمية التجديد وضرورة فهم مقاصد النصوص ومراميها ومراعاة فقه الواقع والمتاح وترتيب الأولويات بعيدًا عن الجمود عند ظواهر النصوص، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية، في ضوء التفرقة الواضحة المستنيرة بين الثابت والمتغير، فإنزال الثابت منزلة المتغير هدم للثوابت ، وإنزال المتغير منزلة الثابت عين الجمود والتشدد والخروج عن جادة الفهم الرشيد المستنير.

وأشاد وزير الأوقاف بموضع المؤتمر، وبما تقوم به وزارة الشئون الدينية والأوقاف في دولة السودان الشقيقة من جهود في مجال تجديد الخطاب الديني، الذي اطلع عليه من خلال تواصله المستمر مع نظيره السوداني، وقد أعرب خلال استقباله السفير محمد إلياس محمد سفير دولة السودان الشقيقة بالقاهرة عن استعداده للتعاون الكبير بين وزارتي الأوقاف المصرية والسودانية في هذا الشأن، وأهداه بعض إصدارات الأوقاف المصرية والتي كانت محل إشادة بالغة من جانب السفير السوداني بالقاهرة.