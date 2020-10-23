من أزمة كورونا إلى خطبة الجمعة.. علاقات أخوية راسخة بين مصر والسودان

بدعوة من الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة، أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة اليوم، بالخرطوم، وكان موضوعها عن نبي الرحمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وإلى جانب الخطبة من الخرطوم، يشارك وزير الأوقاف في المؤتمر الدولي الذي تعقده وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بجمهورية السودان الشقيقة يومي السبت والأحد القادمين 24، 25 أكتوبر تحت عنوان: "الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر"، بما يعني ضرورة التجديد ومراعاة ظروف الواقع في ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف بفهم ثاقب مستنير.

السودان ضيف شرف في معرض تراثنا

مواقف عدة على الصعيدين السياسي والاجتماعي أظهرت المعدن الحقيقي لجسر الروابط الأزلية بين مصر والسودان الشقيق، آخرها استضافة دولة السودان كضيف شرف للدورة الأخيرة لمعرض تراثنا، للمرة الأولى من نوعها، وتخصيص أجنحة متميزة للمنتجات السودانية التراثية من جلود وأخشاب ومعادن والعديد من الصناعات التراثية التي اشتهرت بها دولة السودان، خاصة أنها تتمتع بمنتجات يدوية وتراثية متفردة تعبر عن الموروث الثقافي والحضاري والفولكلور السوداني، لدعم الدولة الشقيقة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها على خلفية أزمة الفيضانات الأخيرة.

مدبولي شارك في مراسم التوقيع النهائي على اتفاق السلام

في مطلع الشهر الجاري، شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في مراسم التوقيع النهائي على اتفاق السلام بين حكومة جمهورية السودان وحركات الكفاح المسلح السودانية، في جوبا عاصمة جنوب السودان.

وفي سبتمبر الماضي، استقبل مطار جوبا الدولي، شحنة مساعدات طبية مصرية إلى دولة جنوب السودان لدعم الأخيرة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

عزة صيام: هناك تماسك ديني بين دول العالم العربي والأفريقي

الدكتورة عزة صيام، أستاذ علم الاجتماع، علقت على إلقاء الدكتور مختار جمعة، خطبة الجمعة اليوم من العاصمة السودانية بقولها، إن المشاركة الإسلامية أو الدينية جزء لا يتجزأ من آليات الوحدة الوطنية عبر دول القطر العربي، وهذا الأمر يعكس التماسك الديني بين دول العالم العربي والإفريقي لتفعيل آليات الوحدة والمشاركة الفعلية بين الدول.

وتابعت "عزة" في حديثها لـ"الوطن"، أن مواقف مصر المختلفة مع السودان الشقيقة تشير إلى نوع من الوحدة على كافة المستويات، ومصر دائما ذات موقف داعم لدول إفريقيا والعالم العربي، بأشكال مختلفة، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو بالمؤتمرات أو الفعاليات الدينية.