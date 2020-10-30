متحمليش هم حاجة.. "شعراوي" يوجه بدفع رسوم التصالح لسيدة عجوز

استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بمقر مكتبه بالوزارة "حمدية محمد السيد محمد"، من قرية منشأة برديس التابعة لمركز البلينا بسوهاج، والتي ترددت على مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة لتقديم شكوى بسبب عدم قدرتها على دفع تكاليف التصالح في مخالفات البناء للمنزل الصغير الذي تسكن به مع زوجة ابنها المتوفى وأبنائه، والمكون من طابقين على مساحة 75 مترًا.

إجراءات وخطوات التصالح على مخالفة البناء

وأوضحت الوزارة، أنه تم إبلاغ اللواء محمود شعراوي بشكوى حمدية محمد، ووجه بلقائها بمكتبه واستمع إلى تفاصيل الشكوى وما قامت به خلال الفترة الماضية فيما يخص إجراءات وخطوات التصالح على مخالفة البناء للمنزل الذى تسكن به مع أسرة نجلها.

وأكدت حمدية محمد أن لديها 3 أبناء بينهم ابن معاق وتوفى آخر، وأضافت أنها حرصت على تقنين وضع المنزل خوفًا من تنفيذ قرار الإزالة ضده لأنه مقام بدون ترخيص.

وأضافت الحاجة حمدية محمد، أنها لا تستطيع دفع مبلغ التصالح للمنزل لعدم وجود مصدر دخل لها وأسرة نجلها المتوفي.

واطلع "شعراوي" على الأوراق الخاصة بمخالفة البناء وإجراءات التصالح، مخاطبًا السيدة حمدية: "كل اللي إنتي عايزاه هنعمله ليكي واللي تؤمرى بيه هنفذه إن شاء الله.. ومتحمليش هم حاجة خالص".

التواصل مع مسئولي مؤسستي حياة كريمة وصناع الخير للتنمية

وعلى الفور وجّه "شعراوي"، الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية بالتواصل مع مسئولي مؤسستي حياة كريمة وصناع الخير للتنمية، الذين أطلقوا مبادرة "التصالح حياة"، بعد أن نجحت مؤسسة حياة كريمة في توفير مبلغ 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بعدد من المحافظات، من بينها محافظة سوهاج، لتضمين السيدة حمدية محمد ضمن المبادرة وتحمل كافة الأعباء المالية عنها، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا، والمساهمة في دفع قيمة التصالح بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية.

إجراء الفحوصات الطبية

كما أجرى اتصالاً هاتفيًا مع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ووجه بتقديم كل أوجه الدعم للسيدة صاحبة الشكوى بعد أن طلبت خلال لقائها مع الوزير بإجراء بعض الفحوصات الطبية، كما وجه شعراوي بإجراء عملية جراحية في إحدى عينيها، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة.

ومن جانبها قدمت حمدية محمد خالص شكرها وتقديرها لوزير التنمية المحلية، على استجابته لها وتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة في حل شكواها.