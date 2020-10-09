محافظ دمياط خلال لقاء وزير التنمية المحلية: تحصيل 263 مليونا عن 41 ألف طلب تصالح

التقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لمتابعة موقف ملف التصالح في مخالفات البناء وسداد رسوم الجدية ومعدلات التنفيذ على مستوى مراكز المحافظة وجملة العوائد المحصلة حتى الآن.

وأوضحت عوض أن عدد طلبات التصالح المقدمة إلى المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والوحدات المحلية، وصلت إلى 41 ألف طلب وتم تحصيل مبلغ 263 مليون جنيه.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالى لملف تقنين أراضى وأملاك الدولة لواضعى اليد بدمياط طبقًا لأحكام القانون 144 لسنة 2017، حيث أشارت عوض إلى أن المحافظة استطاعت الانتهاء من هذا الملف حيث تم استعراض كافة الحالات الصالحة للتقنين والغير صالحة والحالات الغير مستوفية للشروط وإنهاء عمل لجان المعاينة والتسعير، كما أنه يجرى حالياً إبرام التعاقدات حيث تم تقديم التسهيلات للجادين في استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المطلوبة لتسليم عقود التقنين .

وأكد اللواء محمود شعراوى عدم التهاون فى تحصيل حق الدولة وترسيخ هيبتها وفرض سيادة القانون والإنضباط بمختلف محافظات الجمهورية، وعدم السماح بعودة أى تعديات جديدة على أملاك وأراضى الدولة بمحافظة دمياط.

وأشار شعراوي إلى أن متحصلات التقنين ستوجه لصالح المواطنين فى صورة مشروعات خدمية أو تنفيذ برامج تنموية فى المحافظات.