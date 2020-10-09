"عوض" تستعرض مشروعات محافظة دمياط في لقاء وزير التنمية المحلية

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمقر الوزارة لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجارية علي أرض المحافظة.

وشهد اللقاء، الذي جرى عقده اليوم، بحث آخر المستجدات الخاصة بإنشاء المجزر الآلى والمحجر البيطرى المقرر تنفيذه على مساحة ١٢ فدانًا بمنطقة "شطا" بتكلفة ١٦٠ مليون جنيه ومحطة لتدوير المخلفات، ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مشروع متكامل يهدف إلى تنمية صناعة اللحوم و الصناعات التى تترتب عليها وتوفير فرص عمل جديدة.

واستمع الوزير إلى شرح عن مفصل عن نسب التنفيذ والأعمال الجارية حتى الآن علي أرض الواقع وقالت "عوض" أن الهدف من إنشاء المجزر هو توفير اللحوم الحمراء ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة، مشيرة إلى أن موقع المشروع يتوسط مينائى دمياط وبورسعيد ومن المقرر أن يخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة.

كما تابع شعراوى مع محافظ دمياط المشروعات التى يجري تنفيذها من خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري والتى تتضمن 49 مشروعاً فى مجالات رصف الطرق، وتحسين البيئة، ومشروعات الكهرباء، إلى جانب نقاط الإطفاء والمرور، وتدعيم الوحدات المحلية .

كما شهد اجتماع اللواء محمود شعراوي مع الدكتورة منال عوض م متابعة آخر المستجدات الخاصة بالعمل فى المنطقة الحرة بدمياط والتوسعات الجديدة بها وزيادة نسب الإشغال لما تتمتع به من مقومات جاذبة للاستثمار بما يوفر فرص عمل جديدة للشباب ونمو فى الصادرات ودعم الاقتصاد القومي للبلاد وجهود المحافظة فى إزالة أى عقبات تواجه المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض المحافظة .

واستعرضت "عوض" جهود المحافظة لمواجهة الأمطار والسيول، والاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسى الجديد واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية و الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد و تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بشكل دورى وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات والقمامة

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية استمرار جهود المحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء فى هذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا .