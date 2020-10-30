عضو بالشيوخ: مصر لديها تجربة ملهمة في تجفيف منابع الإرهاب

طالب النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تكاتف دول العالم في حربها ضد الإرهاب، على خلفية الحادث الإرهابى الذي شهدته مدينة نيس الإرهابية، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص بالقرب من أحدى كنائس المدينة.

وأضاف، أن الدول الكبرى كانت تظن أنها بعيدة عن دائرة الإرهاب، دون الأخذ فى الاعتبار أن مفاهيم التطرف والإرهاب عابرة للقارات، وتجد من يمولها فى كل زمان ومكان.

وأشار "تهامي" إلى أن أهمية حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التصدي للإرهاب،وداعميه ومموليه، سواء كان دولا أو جماعات مسلحة متطرفة، لوقف نزيف الدماء الذي يستهدف الأبرياء دون الأخذ في الاعتبار الجنس أو الدين.

وشدد على ضرورة نبذ العنف، وغرس أفكار الانتماء للوطن فى الجيل الصغير، والتصدى لكل منابع الإرهاب وتجفيفها، لافتا إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لديها تجربة ناجحة وملهمة للعالم في تجفيف منابع الإرهاب، اعتمدت فيها على تطوير الجانب التشريعي، وكان من أبرزها تعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 بهدف تحديد تعريف أشمل للأموال الإرهابية وتمويل الإرهاب.

وأوضح "عضو مجلس الشيوخ"، أن التجريم يشمل التجريم سفر الافراد للمساهمة في الأنشطة الإرهابية وتجريم أنشطة الشخصيات الاعتبارية التي تتدخل في عمل إرهابى أسوة بالجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى تقرير غرامة إضافية عند تعذر ضبط الأموال أو التصرف فيها للغير بحسن النية، وتعديل قوانين الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والكيانات الارهابية والإرهاب، وقانون إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الارهاب والتطرف، وقانون تنظيم إجراءات الحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الارهابية والارهابيين.

كانت فرنسا شهدت حادثا مروعا، أمس الخميس في مدينة نيس الواقعة جنوب البلاد، بسبب هجوم إرهابي، أسفر عن مقتل 3 أشخاص بالقرب من إحدى كنائس المدينة، وتمكنت الشرطة الفرنسية في مدينة أفينيون، من قتل شخص خلال محاولته مهاجمة شرطي بسكين.