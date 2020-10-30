صور.. السيطرة على حريق داخل مدرسة في الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من إخماد حريق اندلع، صباح اليوم الجمعة، بمدرسة هلالية لغات الخاصة التابعة لإدارة المنتزه التعليمية، بسبب ماس كهربائي، وذلك دون حدوث أي إصابات.

وتلقى اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة الحماية المدنية بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بمدرسة خاصة بالطريق الدائري بمنطقة أبيس العاشرة.

انتقل ضباط قسم شرطة المنتزه ثان وقوات الحماية المدنية و9 سيارات إطفاء مدعومة بخزان مياه وسلالم إلى موقع الحادث، وجرى السيطرة على النيران وإخماد الحريق.

وتبين من الفحص أن الحريق اندلع بالطابق السادس بالمدرسة المشار إليه – يستخدم كمسرح- بسبب ماس كهربائي، ما أدى إلى احتراقه دون أي إصابات.

تحررالمحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.