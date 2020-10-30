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محمود مسلم

صبحي والقباج يشهدان فعاليات مهرجان السباحة في مياه النيل

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الوطن
12:45 م | الجمعة 30 أكتوبر 2020
جانب من المهرجان

جانب من المهرجان

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات مهرجان السباحة في مياه النيل، والتي تم إقامته تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية على هامش احتفالية "قادرون باختلاف".

وتهدف الفعالية إلى دمج ذوي الهمم بشكل فعال في القضايا الملحة ورفع الوعي بالقضايا المائية خاصة مياه نهر النيل. وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من مواجهة التحديات والتغلب عليها وتوفير أفضل سبل العناية بهم سواء من حيث العمل على تنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم ورعايتها أوتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم تأكيدًا للمشاركة المجتمعية الفعالة وتطبيقا لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز.

وأضاف المحافظ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ما يؤكد أن المجتمع الذي يقدر قيمة أبنائه وبناته من ذوي الاحتياجات الخاصة ولا سيما المتفوقين والأبطال منهم فيرفع من شأنهم ويثمن إنجازاتهم ويعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة، لهو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات.

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