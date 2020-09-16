أشرف صبحى: المرحلة الثالثة من «دراجتك صحتك» فى أكتوبر واخترنا 200 موظف لرفع لياقتهم.. والبداية من الفيوم

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، أن الشباب هم العمود الفقرى للمجتمع، وهناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بامتلاك كل أسرة دراجة حديثة، مضيفاً أن المرحلة الثالثة من مبادرة «دراجتك صحتك» فى أكتوبر المقبل. وقال «صبحى» فى حوار لـ«الوطن»، إنه سيتم عودة إقامة المناسبات الاجتماعية إلى الهيئات والمنشآت الرياضية بالمحافظات وفق قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، مشيراً إلى حرص الوزارة على تنفيذ مبادرة تحسين اللياقة البدنية والصحية لموظفى الحكومة، وإطلاق فعالياتها رسمياً اليوم، بالتعاون مع الإدارة المركزية للطب الرياضى، فى إطار التنفيذ العملى لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة الحفاظ على صحة الإنسان المصرى.. وإلى نص الحوار:

منذ أن توليت حقيبة الشباب والرياضة، تلاحظ أن غالبية اهتماماتك فى قطاع الشباب تنصب على إطلاق المبادرات، فما السر فى ذلك؟

- هذه حقيقة، مبادرات الوزارة نتاج توجيهات القيادة السياسية، لأنها استراتيجية الدولة المصرية الحديثة، التى اتجهت للتوسّع فى دمج العمل الشبابى والعمل الرياضى، وهو ما ترتب عليه ظهور عشرات المبادرات التى استهدفت الشباب، ووضعتهم على رأس أجندة الاهتمام، باعتبارهم العمود الفقرى للمجتمع المصرى.

وكيف كان تنفيذكم العملى لهذه التوجيهات؟

- التنفيذ ظهر فى صورة إطلاق مبادرات كثيرة مُتعدّدة الأغراض لجميع الفئات والأعمار السنية، منها مبادرات تطوير قدرات الشباب، ومبادرات ريادة الأعمال، ومبادرات التوظيف وخلق فرص العمل عبر المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم للشباب من خلالها والتيسير عليهم، ومبادرات تمكين المرأة، والاهتمام بالرياضة النسائية، وتطوير مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية، وتنمية دورها فى توعية وتثقيف الشباب وغيرها من المبادرات، وأخيراً مبادرات رفع معدلات اللياقة البدنية والرياضية، وكان من أهمها مبادرة دراجتك صحتك، التى كانت تنفيذاً عملياً، وترجمة لاهتمام القيادة السياسية، ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للاهتمام بنشر الثقافة الرياضية بصورة كبيرة والاهتمام بصحة المواطنين.

أطلقت الوزارة المرحلتين الأولى والثانية لمبادرة دراجتك صحتك، فمتى ستُعلن مواعيد المرحلة الثالثة؟

- فوجئنا بالإقبال الكبير من الشباب على الدراجات المدعمة فى مبادرة «دراجتك صحتك»، حيث طرحنا فى المرحلة الأولى 1000 دراجة، وفى المرحلة الثانية 1400 دراجة، بإجمالى 2400 دراجة، ونقوم حالياً بالاستمرار فى تسليم دراجات المرحلة الثانية، ومن المتوقع أن نُعلن عن بدء المرحلة الثالثة فى أول أكتوبر المقبل.

وزير الرياضة: الشباب عمود المجتمع.. وتوجيهات رئاسية بامتلاك كل أسرة دراجة حديثة

هل سيتم زيادة عدد الدراجات فى المرحلة الثالثة، مع الإقبال الكبير الذى شهدته المرحلتان السابقتان؟

- بالتأكيد سنطرح كميات أكبر فى المرحلة الثالثة، ونسعى لأن تشمل المرحلة القادمة وغيرها دراجات تعمل بالطاقة الكهربائية، وفى الوقت نفسه ببطارية، حتى يستمر تنفيذ الهدف من المبادرة برفع اللياقة البدنية لمستخدمها.

هل ستستمر مبادرة طرح الدراجات بعد المرحلة الثالثة؟

- نعم، وستشهد الفترة المقبلة مراحل أخرى متعددة لطرح الدراجات الحديثة المدعمة، لأننا نستهدف، بناءً على توجيهات القيادة السياسية، أن تمتلك كل أسرة مصرية على الأقل دراجة حديثة مدعمة وذات تقنية عالية، يستخدمها طالب المدرسة وطالب الجامعة.

وماذا عن مبادرة «كفاءتك... لياقتك» أو «صحتك.. لياقتك» لرفع معدلات اللياقة البدنية لموظفى الحكومة؟

- تأتى ضمن المبادرات التى تستهدف رفع اللياقة البدنية للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة من خلال الممارسة الرياضية، بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين بالقطاع الحكومى عن طريق تطبيق عدة برامج للتثقيف والتوعية بدور ممارسة الرياضة والتغذية السليمة فى رفع مستوى اللياقة الصحية والبدنية والنفسية للموظف واستخدام أساليب البحث العلمى الحديثة فى القياس والتقويم، لوضع برامج سيتم تنفيذها على مرحلتين، لكى تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة، ويمكن تعميمها للتطبيق.

وما آلية تطبيق المرحلتين؟

- المرحلة الأولى ستكون مرحلة تجريبية، وستتم على عينة من العاملين بوزارة الشباب والرياضة ومديريات الشباب والرياضة والمؤسسات والهيئات الشبابية والرياضية التابعة لها بالمحافظات.

وما عدد أفراد العينة الذين سيتم تجربة المشروع عليهم؟

- قررنا أن نختار 200 عامل وموظف بمديريات الشباب والرياضة من 6 مديريات هى «الجيزة - الفيوم - الوادى الجديد - أسوان - كفر الشيخ - الشرقية»، لتطبيق برامج مشروع تحسين الصحة العامة لديهم، على أن تكون البداية فعلياً فى محافظة الفيوم.

وماذا عن آلية تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة؟

- سيتم تنفيذها بناءً على نتائج المرحلة الأولى ومدى فاعلية البرامج التى تم تنفيذها ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة فى خطة لتوسع المشروع، ليتم تعميمه على جميع العاملين بالقطاع الحكومى بالدولة.

عودة إقامة المناسبات الاجتماعية إلى المنشآت الرياضية بالمحافظات وفق قرارات «العليا لإدارة الأزمات»

بعد قرار الحكومة بعودة إقامة الأفراح فى المنشآت الفندقية والسياحية المفتوحة.. متى ستعود الأفراح والندوات والمؤتمرات إلى مراكز الشباب والأندية؟

- ستعود قريباً، ولكن من خلال التنسيق مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، والتى سيتم من خلالها الإعلان رسمياً عن استئناف عودة إقامة المناسبات الاجتماعية، بالهيئات والمنشآت الرياضية، بما فيها مراكز الشباب والأندية والهيئات الشبابية والرياضية بمختلف المحافظات، وسيتم ذلك بآلية وقرارات ستُحددها اللجنة العليا لإدارة الأزمات.

محاور مشروع اللياقة البدنية

يرتكز المشروع على 8 محاور، أهمها برامج التوعية بالتغذية واللياقة الصحية واللياقة البدنية والإصابات المهنية وطرق مواجهة ضغوط العمل والحياة اليومية والإعداد المهنى ورفع الكفاءة الإنتاجية، فضلاً عن إجراء التحاليل الطبية والقياسات الصحية.