الزراعة: أكثر من نصف مليار جنيه تمويل جديد لمشروع البتلو

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة وزير الزراعة اعتمد مبلغ 576 مليون جنيه لـ 3700 مستفيد ولتسمين وتغذية 37 ألف رأس ما بين محلية ومستوردة محسنة وراثيا سريعة النمو وأنه خلال الفترة من 22 حتى 28 أكتوبر تم إصدار 436 رخصة تشغيل وتجديد لكل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع الالتزام بكل ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والموافقة على تسجيل 164 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 91 محلية، 73 مستوردة، وفقا للمعايير والضوابط العلمية والقياسية.

وأضاف سليمان أنه تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تم التنسيق بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية وعقد اجتماع بالفيديو كونفرانس مع مديريات الزراعة والطب البيطري على مستوى الجمهورية لمناقشة كل الأمور المتعلقة بالمشروعات القومية التي توفرها الدولة والوزراة للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة والعمل على تذليل كل العقبات التي تعتريها.

سليمان أكد استمرار تكثيف المتابعات الميدانية من خلال لجان مشتركة بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية على المستفيدين من المشروع القومي لإحياء البتلو لدراسة أي مشكلات رعائية أو صحية على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها، وأيضا استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على صناعة الأعلاف وتداولها لضمان الحصول على أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجي ومناعي.