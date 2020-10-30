رئيس جامعة الأزهر: نتيجة كورونا سلبية بفضل الدعوات المخلصة

توجه الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر بالشكر للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعمداء وأساتذة الجامعة وللموظفين والطلاب ممن واصلوا له الدعاء بالتماثل للشفاء، مؤكدًا أنه بفضل الدعوات المخلصة ظهرت نتيجة التحاليل سلبية لكورونا.

وأوضح بيان المركز الإعلامي للجامعة، أنه كان حريصًا على الاطمئنان والتأكد من التحاليل بمجرد الشك في حدوث أعراض طفيفة من باب التأكد وحفاظًا على القريبين منه، إضافة لإعطاء رسالة لغيره من المسئولين، وكذا البسطاء باللجوء للمختصين حال ظهور أي عرض، أو اشتباه في ظهور فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيمارس مهامه خلال هذا الأسبوع.

وكانت مصادر من جامعة الأزهر أكدت لـ"الوطن" أن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة لم يحضر اجتماع مجلس الجامعة الثلاثاء الماضي، وأن من أدار الاجتماع الدكتور محمد أبوزيد الأمير باعتباره أقدم نواب رئيس الجامعة.

وأكدت المصادر أن قرارًا صدر من شيخ الأزهر، بتكليف الدكتور محمد أبو زيد الأمير بإدارة الجامعة، لحين عودة الدكتور محمد المحرصاوي من إجازته المرضية.

وكان مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه الشهري الذي عقد الثلاثاء الماضي، تقدم بالتهنئة بالمولد النبوي الشريف للأمة الإسلامية، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والشعب المصري.

وأدان مجلس الجامعة تلك الهجمة الشرسة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله رحمة للعالمين، مؤكدًا وقوفه وتأييده لموقف شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، من اتخاذه الإجراءات القانونية ضد صحيفة "شارل إيبدو" التي نشرت الرسوم المسيئة لرسول الله.

وأكد المجلس على الحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بالعملية التعليمية، وشدد على الحرص على استخدام التدابير اللازمة كافة، للوقاية من الوباء، ونوه على الحرص على استخدام نظام اليوم الكامل في الدراسة، وتقسيم الطلاب إلى مجموعات، واستثمار القوى البشرية بكل طاقاتها، ووجوب المتابعة للعملية التعليمية.

وأشاد المجلس بتعيين الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى عبدالغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات؛ في مجلس الشيوخ.

من جانبه، وجّه الدكتور يوسف عامر الشكرَ للمجلس، مؤكدًا حرصه على خدمة المؤسسة الأزهرية من خلال موقعه الجديد، فيما أكد الدكتور مصطفى عبدالغني حرصه الشديد على استمرار التعاون الوثيق بينه وبين الأزهر، شاكرًا المجلس موقفه الداعم له في كل خطواته مدة سبع سنوات قضاها في مجلس الجامعة، بداية من عميد كلية طب الأسنان، وحتى أصبح نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لفرع البنات.

كما قدم المجلس التهنئة لكلية الشريعة والقانون بدمنهور، لحصولها على الجودة والاعتماد من هيئة الاعتماد والجودة، وأشاد بمجلة الدراسات الإعلامية، ولكلية الإعلام بنين القاهرة، لحصول مجلتها على مركز متقدم في التصنيف العالمي.

وفي بداية مناقشة جدول الأعمال قرر المجلس مد فترة التحويلات للطلاب إلى نهاية الأسبوع القادم، تيسيرًا على أبنائه وبناته من الطلاب والطالبات، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، تضمنت: متابعة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية للطلاب القدامى، كما اطلع على الإجراءات التي اتخذتها الكليات نحو استقبال الطلاب الجدد.

وناقش المجلس المقترح الخاص بتشكيل مجلس إدارة موحد للمعاهد فوق المتوسطة بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، ضمانًا لتكافئ الفرص، ووحدة القواعد والضوابط التعليمية والإدارية والمالية برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات المعنية.

كما بحث المقترح المقدم لتحديد موعد امتحانات الدور الثاني لمنسوبي كلية الدراسات العليا بأقسامها المختلفة، على أن تبدأ يوم الأحد القادم الموافق الأول من شهر نوفمبر، إضافة إلى المقترح الخاص بتشكيل لجنة لقطاع كلية الزراعة بالجامعة.

وتناول المجلس بالاطلاع والمناقشة بنود مذكرة التفاهم في مجال البحث العلمي، وتعزيز قيم الوسطية ونشرها، وبيان سماحة أحكام الإسلام بين جامعة الأزهر وجامعة الملك سعود.