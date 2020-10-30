"التعليم" تطرح التدريس "أون لاين" كسيناريو لمواجهة موجة كورونا الثانية

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، عن أن التدريس أون لاين أحد سيناريوهات الوزارة لمواجهة الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا حال حدوثها.

وأشار إلى استحالة إلغاء العام الدراسي الجديد وعدم التطرق له، موضحاً أن الوزارة لديها خطط عديدة سيجري تنفيذها حال حدوث أي أزمات من شأنها تهدد سير اليوم الدراسي بالمدارس.

وقال مجاهد، لـ"الوطن"، إن الوضع الصحي بجميع المدارس على مستوى الجمهورية مطمئن، لافتاً إلى أن ما يشاع عن إغلاق المدارس بسبب الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا شائعات مغرضة، مؤكداً أن الوزارة حين تحدث موجة ثانية ستقوم بدراسة الوضع ومن ثم إعلان القرارات التي تعمل على استكمال العام الدراسي الجديد، وحماية التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية من أي مكروه.

وأشار نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، إلى أن جميع المدارس يتم تعقيمها يومياً قبل بدء اليوم الدراسي، من خلال تعقيم فناء المدارس والفصول الدراسية والمقاعد الخشبية ودورات المياه، موضحاً أن جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات مصر تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا بالمدارس والإدارات التعليمية، منوهاً بأن هناك عملا جادا تؤديه وزارة التربية والتعليم لإنجاح العام الدراسي الجديد الاستثنائي رغم جميع التحديات والصعوبات التي نواجهها في ظل جائحة كورونا.

وأوضح مجاهد أن نسبة حضور الطلاب بالمدارس الفنية مرتفعة جداً، مشيراً إلى أن هناك التزاما واضحا من جميع الطلاب بحضور الحصص النظرية والعملية بالمدارس الفنية، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التعليم الفني وربطه بسوق العمل، للقضاء على البطالة.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن عن اكتشاف 49 حالة إصابة بفيروس كورونا بين العاملين بالمنشآت التعليمية على مستوى الجمهورية من إجمالي 25 مليونا داخل منظومة التعليم من تلاميذ ومعلمين وعاملين، موضحاً أن إجراءات الوقاية من كورونا تتم بصورة دورية بجميع المدارس والمديريات التعليمية.