القليوبية ترفع حالة الطوارئ استعدادا لمواجهة كورونا والسيول

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، على رفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الأمطار والسيول والموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة، السكرتير العام، والمهندس علي أبوعقيل، السكرتير العام المساعد، واللواء عمرو أبوراية، مساعد مدير الأمن للأمن العام، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية ومسئولي مكتب المستشار العسكري للمحافظة والمرور والدفاع المدني ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب بالمحافظة.

ووجّه المحافظ، خلال الاجتماع مسئولي مديرية التموين بعمل حملات موسعة، والاهتمام بالرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، كما كلف مديرية الصحة بالتنسيق مع التموين بالرقابة على الأدوية والمستلزمات الطبية والتأكد من توافرها وصلاحيتها.

وأشار "الهجان" إلى ضرورة التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة مراجعة شبكات صرف الأمطار والسيول ووضع خطة زمنية متكاملة لذلك، والتأكد من صلاحية عربات شفط المياه والأمطار والملاحظة الدائمة لارتفاع منسوب المياه تحسبًا لعدم حدوث مشاكل، والتنسيق بين مديرية الري والطرق وشركة المياه بالقليوبية لإنشاء مخرات صناعية لصرف مياه الأمطار والسيول إن وجدت.

وحث المسئولين على الاهتمام دائمًا بشكاوى المواطنين والسعي للحل الفوري لجميع مشاكلهم في كل القطاعات لتحقيق رضا المواطن وراحة ضمير المسئول في ذات الوقت، والاهتمام بمنظومة النظافة وتوافر المعدات وصيانتها ورفع المخلفات بصفة مستمرة، والتصدي بكل السبل لمواجهة الإشغالات والباعة الجائلين والقيام بعمل حملات التطهير والرفع الدائم لجميع الإشغالات للقضاء على العشوائية وتحقيق الانضباط والمظهر الحضاري للشارع في القليوبية.

وأكد محافظ القليوبية على الاهتمام بالمشروع القومي "مشروعك"، فهو موضوع ذو أهمية بالغة ومن خلاله يمكن القضاء على البطالة وتشغيل الشباب وإتاحة فرص عمل جيدة لهم، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتنسيق فيما بينها لتذليل كل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.