فيديو.. نيللي كريم تروج لمسلسل "نمرة اتنين": دوري استثنائي

روجت الفنانن نيللي كريم لمسلسلها الجديد "نمرة اتنين" عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" بنشر "برومو" المسلسل معلقة: "نمرة اتنين انتظروا النجمة نيللي كريم في دور استثنائي ابتداءً من 29 أكتوبر".

يُذكر أن "نمرة اتنين" سيتم عرضه على منصة "شاهد" الإلكترونية، ويعد المسلسل تجربة مختلفة حيث يضم مجموعة من نجوم الوطن العربي سواء على مستوى التمثيل والكتابة والإخراج، والعمل من إنتاج شركة "The Producer"، وفكرة وتأليف آدم عبد الغفار، والذي سبق وأخرج الفيلم القصير "شوكة وسكينة" لمنة شلبي وآسر ياسين وإياد نصار.

ويشارك في إخراج المسلسل بجانب آدم عبد الغفار كل من المخرجين طارق العريان، وتامر محسن، وهاني خليفة، وهادي الباجوري، ومحمد شاكر، وأحمد النجار، ويضم المسلسل عدداً كبيراً من النجوم منهم منى زكي، ونيللي كريم، وعمرو يوسف، وشيرين رضا، وأحمد مالك، وأمينة خليل، وصبا مبارك، وعادل كرم، وإياد نصار.

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي في 6 مدن عربية، هي الرياض، وجدّة، والقاهرة، والجونة، وبيروت، ودبي، وتأتي حلقات المسلسل منفصلة متصلة، بحيث تطرح كل حلقة قصة مختلفة عن الأخرى، وتضم كذلك كل حلقة طاقم من الممثلين والمخرجين العرب الذي يختلفون عن الحلقات الأخرى.

وعلى جانب آخر، أكدت الفنانة نيللي كريم، أنها لا تغضب حينما يتهمها الجمهور بأنها تقدم أدوار "النكد" في مسلسلاتها، وقالت خلال استضافتها ببرنامج "السيرة" من تقديم وفاء الكيلاني، والمذاع على قناة "dmc"، بأنها لا تغضب من كلمات الجمهور، ولكنها تسعد كثيرًا وتضحك حينما ترى "الكوميكس" الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الفنانة نيللى كريم بدأت حلقتها في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلانى المذاع على "dmc"، بالبكاء بعد عرضها لقصة حياتها منذ بدايتها، قائلة: "لما حكيتى يا وفاء قصة حياتي تأثرت بنبرة صوتك بشكل كبير وشريط حياتى بيمر قدامي ده خلي دموعي تنزل واتأثرت".

وأضافت نيللي كريم: "الصدف بتلعب دور كبير في حياتي كتير أوي، وأنا مصرية جدًا،ولما كنت طفلة دخلت في روسيا مدرسة باليه وبيانو وتأقلمت هناك، وكان عندي صحاب كتير، وكانت فترة تدريبية، وكنت حاسة إني في بلدي ومكنتش في غربة خالص، وحبي الأول هو الباليه".