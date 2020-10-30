حملات لرفع تراكمات القمامة ومراجعة كشافات الإنارة في مدن أسيوط

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، بتكثيف أعمال النظافة والاهتمام بأعمال التجميل بالشوارع والميادين ورفع كفاءة الطرق وإزالة تراكمات القمامة، ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمه للمواطنين.

وقال "سعد" في تصريح له، اليوم، إن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالطرق العامة وأعمال النظافة والتجميل والإنارة ويجري تنفيذ خطط في هذا الشأن يستمر تنفيذها على فترات عمل صباحية ومسائية من خلال فرق عمل للنظافة والتجميل والصيانة وأعمال الكهرباء.

وفى سياق متصل شنت عدة مراكز بالمحافظة حملات لتحسين منظومة النظافة ورفع كفاءة الشوارع وتركيب كشافات الإنارة بالطرق السريعة والطرق بين القرى.

ففي مركز الغنايم تم شن حملة برئاسة مصطفى علي، نائب رئيس المدينة لرفع كفاءة كشافات الإنارة وتغيير الكشافات التالفة وتركيب كشافات جديدة في الأماكن التي تحتاج إضاءة على طريق "أسيوط - الغنايم" وشوارع قريتي "الجنادلة والمشايعة" فضلاً عن أعمال رفع مخلفات القمامة بواسطة معدة المكنسة التي تقوم يوميا برفع الأتربة من المحاور والطرق الرئيسية بالقرى والمدينة.

وفي مركز ومدينة أسيوط، شن الجهاز التنفيذي حملة مكبرة برئاسة اللواء مصطفى عبدالرحيم، رئيس المدينة بمشاركة نائبه، حسني درويش لرفع القمامة من المقالب العمومية خلال حملات صباحية ومسائية فضلا عن تطوير وتجميل مداخل القرى ومتابعة أعمال الترميم والدهانات بمدخل قرية نجع سبع في إطار تطوير وتجميل وإنارة مداخل القرى.

أما في مركز ديروط قامت الوحدة المحلية برئاسة محمود نجار، القائم بأعمال رئيس المركز، بحملة نظافة مكبرة لرفع القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة والقضاء على تجمعات القمامة بقرية بانوب وتم رفع ما يقرب من 17 طنًا من القمامة فضلا عن تسوية وتمهيد الشارع ورفع التراكمات على جانبي الطريق بجانب تفريغ حاويات النظافة ونقل القمامة إلى مناطق التجميع.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز منفلوط برئاسة حسام مهران، عدة حملات للنظافة وتمهيد للشوارع ورفع كفائتها حيث تم تنفيذ حملة لرفع المخلفات والقمامة والأتربة وتسوية وتمهيد الشوارع بقرية أم القصور فضلا عن حملة بقرية بني شقير تم خلالها رفع كافة مخلفات القمامة من الأماكن المخصصة خلال حملات دورية صباحية ومسائية كما تم تسوية وتمهيد شارع مصطفى كامل وشارع الحسن البصري وشارع أبو هريرة بمنطقة حي السلام بالمدينة ورفع كافة المخلفات والأتربة بواسطة معدات المركز.