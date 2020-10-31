فرج فودة يشعل انتخابات النواب بمصر الجديدة: الداعم الأكبر لابنته

رغم رحيله منذ 28 عاما، إلا أن اسمه مازال مفعما بالحياة والقوة، ويكتسب لقب "شهيد الكلمة" و"البطل"، فلم تقتصر شهرته على مواقفه الحاسمة وكلماته التي زلزلت الإرهاب حتى اغتاله أتباعه، ليعود فرج فودة منذ شهور، ويشعل المنافسة بانتخابات مجلس النواب 2020 في دائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر".

برز اسم المفكر الراحل فرج فودة، بانتخابات النواب الحالية، من خلال ابنته الكاتبة سمر فرج فودة، المرشحة الفردية المستقلة رقم 30، صاحبة رمز "الغزال"، التي تتنافس بدائرة مسقط رأسها، مصر الجديدة، لتعيد الانتباه مجددا لوالدها الراحل من خلال عدة صور.

"جروب" خاص لدعم ابنة فرج فودة

ودشن عدد من أهالي الدائرة مجموعة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، باسم "ادعم (بنت البطل) سمر فرج فودة لانتخابات مجلس النواب 2020"، الذي أكد صاحبه أنه "أنشأ خصيصا لدعم ومساندة ابنة البطل العظيم شهيد التنوير والإنسانية"، لتبدي المرشحة المستقلة سعادتها الكبيرة تجاه هذا الدعم.

وقبل قليل نشرت المرشحة برنامجها الانتخابي الذي يعتمد على عدة أهداف أساسية، أبرزها مشروع لأطفال الشوارع من أجل إنقاذهم، وآخر للمرأة بتدشين مدارس مهنية للعاطلين حتى يتسنى لهم العمل وكسب الرزق منها، وثالثًا بشأن الصحة النفسية للمواطنين، إلى جانب مواجهة التحرش وتحسين أوضاع التعليم والصحة، وإجراء بعض التعديلات في قانون التصالح، فضلًا عن تخصيص جزء منه لأبناء الدائرة، فيما يتعلق بتوسيع تدشين كباري عبور المشاة ومعالجة أوضاع القمامة والتشجير والباعة الجائلين.

أغنية مخصصة لدعم "بنت الغالي" من كلمات أيمن بهجت قمر وغناء أوكا

وقبل أيام، أهدى الشاعر أيمن بهجت قمر، أغنية للمرشحة لدعمها بالانتخابات من غناء الفنان أوكا، حيث ترتبط سمر فودة بعلاقة قوية مع الفنانة مي كساب وزوجها أوكا منذ عقود عدة، لذلك بادرا إلى دعمها بالانتخابات، وتأييدها كونهما يرونها "المستقبل الجديد.. وجاية علشان تحل، دم جديد، مستقبل أجمل، بنت الغالي سمر فودة لبرلمان 2020"، وفقًا للأغنية، التي تتضمنت أيضا "بنت الغالي سمر فودة لبرلمان 2020، اسمها عالي في السما، أخت لكل المصريين، صوتكم لبنت فرج فودة، بنت مصر الجديدة مدينة نصر".

وأكدت سمر فودة، لـ"الوطن"، أن الفنانين المشاركين بالأغنية: "هما اخواتي ووقفوا جنبي وقفة أخوات وجدعنة ماشفتهاش من أقرب الناس ليا.. فرّحوني وملوا قلبي حب وسعادة، أنا فعلاً عرفت أختار أصحابي".

مقطع فيديو يجمع فرج فودة بابنته

وفي أول يوم بالدعاية الانتخابية، قدمت إحدى شركات الدعاية والإعلان للكاتبة السياسية والمرشحة سمر فرج فودة، إهداء مقطع فيديو يضم صورًا لوالدها الراحل وأبرز كتبه، وأخرى تجمعها بشهيد الكلمة، على أنغام أغنية الفنانة شيرين عبدالوهاب، التي طرحتها في رمضان 2018 بمناسبة ذكرى الفنان أحمد زكي، ودعمًا لمستشفى 500 500 ، وتتضمن "فيه حد ساعات بيكون جنبك ومابتشوفهوش، ماتحسش أبدًا بوجوده مع إنّه قريب، وفيه حد يفارق ويسيبنا إنما بيعيش جوا قلوبنا، وتغيب الشمس إنما اسمه عمره ما بيغيب".

سمر فودة تطلق حملتها بشعار "إيدينا في إيد بعض"

وتُعد تلك هي التجربة السياسية الأولى لسمر فودة، لذلك تخوض الانتخابات الحالية بالمجهود الفردي، على حد وصفها، فدعت المواطنين للتطوع بحملتها وتبادل أفكار الدعاية مع مؤيديها عبر صفحتها على فيس بوك، بالإضافة لإعلانها تدشين حساب عبر البنك الأهلي للتبرع من أجل حملتها الانتخابية، ما أثار جدلًا ضخمًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت في منشور عبر صفحتها، الجميع ورجال الأعمال والمقيمين في الخارج، التبرع لحملتها الانتخابية، وطلبت تداول منشورها للوصول لأكبر عدد من الأفراد للتبرع، مازحة: "اتبرعوا لصندوق تحيا سمر، عشان أنا رقبتي بقت قد السمسمة قدام المنافسين قصادي من رجال الأعمال"، ما أثار جدلًا كبيرًا وقتها، ردت عليه قائلة: "أنا زي ترامب، هو كمان بيجمع تبرعات لحملته الانتخابية في أمريكا"، فضلا عن قانونية تلك الخطوة.

قرار خوضها الانتخابات وُلد من رغبة ابنة الكاتب الشهيد الحقيقية في مساعدة الشعب، خاصة أبناء الطبقة الكادحة والفقيرة، حتى تُقدم يد العون لهم رسميًا، على حد حديث الكاتبة السياسية والمستشارة الإعلامية الحرة لـ"الوطن"، لافتة إلى أنّها تمثل "المرأة وكل أمٍ مصرية وأبناء الشهداء حتى الطبقة الفقيرة التي أحس بها حتى لو لم أكن منهم"، لذلك لم تَستعن بفريق عملٍ ضخمٍ لحملتها الانتخابية، وجعلتها بسيطة ومتواضعة بمجهودها الفردي، وجعلت شعارها "إيدينا في إيد بعض".