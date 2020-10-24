بكلمات أيمن بهجت قمر وصوت أوكا.. أغنية لدعم ابنة فرج فودة في "النواب"

"بنت الغالي سمر فودة لبرلمان 2020، اسمها عالي في السما، أخت لكل المصريين، صوتكم لبنت فرج فودة، بنت مصر الجديدة مدينة نصر".. على كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، غنى الفنان أوكا، وبموسيقى حماسية، أغنية جديدة لدعم سمر فرج فودة في انتخابات مجلس النواب 2020، التي تتنافس فيها بدائرة مصر الجديدة ومدينة نصر.

بعد أن عزفت عن تعليق لافتاتها الدعائية بالشوارع والميادين الشهيرة بالدائرة، منذ انطلاق فترة الدعاية الانتخابية، الاثنين الماضي، لرغبتها في عقد لقاءات وجولات حية مع المواطنين في مختلف مناطق الدائرة المشتعلة بالتنافس بين 54 مرشحًا بانتخابات النواب، أهدى أصدقاء الكاتبة السياسية ابنة شهيد الكلمة أغنية خصيصًا لها من أجل دعمها في الماراثون الانتخابي.

ترتبط سمر فودة مع المؤلف أيمن بهجت قمر والفنانة مي كساب وزوجها أوكا بعلاقة قوية منذ عقود عدة، لذلك بادروا إلى دعمها بالانتخابات، بإهدائها تلك الأغنية، كتأييد بسيط منهم، كونهم يرونها "المستقبل الجديد.. وجاية علشان تحل، دم جديد، مستقبل أجمل، بنت الغالي سمر فودة لبرلمان 2020"، وفقًا للأغنية.

أبدت المرشحة الفردية المستقلة رقم 30، صاحبة رمز "الغزال"، سعادتها الغامرة بتلك الأغنية، والتي تفاعل معها بشدة أيضًا رواد صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الذين تفاعلوا معها بالإشادات والإعجاب.

مرشحة "النواب": فرحت جدًا بالأغنية.. والناس حبتها

وقالت سمر فودة، لـ"الوطن" إن الفنانين المشاركين بالأغنية: "هما اخواتي ووقفوا جنبي وقفة اخوات وجدعنة ماشفتهاش من أقرب الناس ليا.. فرّحوني وملوا قلبي حب وسعادة، أنا فعلاً عرفت أختار أصحابي".

وفيما يخص عزوفها عن تعليق لافتات دعائية، أكدت أنها تريد من ذلك أن يعرفها المواطنون شخصيًا من خلال لقاءاتها، بدلًا من البوسترات، لرغبتها في "توفير تلك الأموال للأفراد والفقراء والمحتاجين ومساعدة الآخرين"، حيث أصبح للسوشيال ميديا دور كبير في الانتشار ودعم المرشحين حاليًا.

بين الكتب والصور.. الفيديو يجمع فرج فودة بابنته بعد رحيله منذ 28 عامًا

وقبل أيام، مع أول يوم بالدعاية الانتخابية، قدمت إحدى شركات الدعاية والإعلان للكاتبة السياسية والمرشحة سمر فرج فودة، إهداء مقطع فيديو يضم صورًا لوالدها الراحل وأبرز كتبه، وأخرى تجمعها بشهيد الكلمة، على أنغام أغنية الفنانة شيرين عبدالوهاب، التي طرحتها في رمضان 2018 بمناسبة ذكرى الفنان أحمد زكي، ودعمًا لمستشفى 500 500 ، وتتضمن "فيه حد ساعات بيكون جنبك ومابتشوفهوش، ماتحسش أبدًا بوجوده مع إنّه قريب، وفيه حد يفارق ويسيبنا إنما بيعيش جوا قلوبنا، وتغيب الشمس إنما اسمه عمره ما بيغيب".

سمر فودة تطلق حملتها بشعار "إيدينا في إيد بعض": بين التبرع والمقترحات والتطوع

وتُعد تلك هي التجربة السياسية الأولى لسمر فودة، لذلك تخوض الانتخابات الحالية بالمجهود الفردي، على حد وصفها، فدعت المواطنين للتطوع بحملتها وتبادل أفكار الدعاية مع مؤيديها عبر صفحتها على فيس بوك، بالإضافة لإعلانها تدشين حساب عبر البنك الأهلي للتبرع من أجل حملتها الانتخابية، ما أثار جدلًا ضخمًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت في منشور عبر صفحتها، الجميع ورجال الأعمال والمقيمين في الخارج، التبرع لحملتها الانتخابية، وطلبت تداول منشورها للوصول لأكبر عدد من الأفراد للتبرع، مازحة: "اتبرعوا لصندوق تحيا سمر، عشان أنا رقبتي بقت قد السمسمة قدام المنافسين قصادي من رجال الأعمال"، ما أثار جدلًا كبيرًا وقتها، ردت عليه قائلة: "أنا زي ترامب، هو كمان بيجمع تبرعات لحملته الانتخابية في أمريكا"، فضلا عن قانونية تلك الخطوة.

قرار خوضها الانتخابات وُلد من رغبتها الحقيقية في مساعدة الشعب، خاصة أبناء الطبقة الكادحة والفقيرة، حتى تُقدم يد العون لهم رسميًا، على حد حديث الكاتبة السياسية والمستشارة الإعلامية الحرة لـ"الوطن"، لافتة إلى أنّها تمثل "المرأة وكل أمٍ مصرية وأبناء الشهداء حتى الطبقة الفقيرة التي أحس بها حتى لو لم أكن منهم"، لذلك لم تَستعن بفريق عملٍ ضخمٍ لحملتها الانتخابية، وجعلتها بسيطة ومتواضعة بمجهودها الفردي، وجعلت شعارها "إيدينا في إيد بعض".

ويرتكز برنامجها الانتخابي على عدة أهداف أساسية، أبرزها مشروع لأطفال الشوارع من أجل إنقاذهم، وآخر للمرأة بتدشين مدارس مهنية للعاطلين حتى يتسنى لهم العمل وكسب الرزق منها، وثالثًا بشأن الصحة النفسية للمواطنين، إلى جانب مواجهة التحرش وتحسين أوضاع التعليم والصحة، وإجراء بعض التعديلات في قانون التصالح، فضلًا عن تخصيص جزء منه لأبناء الدائرة، فيما يتعلق بتوسيع تدشين كباري عبور المشاة ومعالجة أوضاع القمامة والتشجير والباعة الجائلين.