سمر فرج فودة تنافس بانتخابات النواب: أمثل أبناء الشهداء والمرأة

من بين نحو 53 مرشحا فرديا يتنافسون على المقاعد الثلاثة بمجلس النواب 2020، للدائرة السادسة بالقاهرة "مصر الجديدة وأول وثان مدينة نصر"، يلفت اسمها الأنظار، كونها نجلة "شهيد الكلمة"، التي تحوض الماراثون الانتخابي لأول مرة هذا العام.

في 23 سبتمبر الماضي، أعلنت سمر فرج فودة، ابنة المفكر الراحل، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، خوضها لانتخابات مجلس النواب، وتقدمها بأوراق ترشحها عن دائرة "مصر الجديدة - مدينة نصر"، كمرشح فردي مستقل رقم 30 بالقائمة، حيث حصلت على رمز "الغزال".

قرت الكاتبة السياسية والمستشارة الإعلامية الحرة، المنافسة في انتخابات مجلس النواب لإيمانها بقدرتها على أدار دور النائب عن دائرتها بشكل خاص والمجتمع المصري بشكل عام، لمعرفتها بمهامه واختصاصته، ورغبتها الحقيقية في مساعدة الشعب وخاصة أبناء الطبقة الكادحة والفقيرة حتى تتسنى من تقديم يد العون لهم رسميا، وصناعة البسمة والبهجة على وجوههم، الذي يسعدها بشدة وكان دافعا أساسيا لها للمشاركة.

ابنة "شهيد الكلمة": حملتي أقدمها بمجهودي الفردي.. وأسعى لدمج المواطنين بها عبر شعاري "أيدينا في أيد بعض"

كما تأمل أيضا زيادة مشاركة الشباب وكل فئات الشعب بالانتخابات والتصدي للممارسات غير السليمة، والتشجيع على التغيير بين الجميع، قائلة في حديثها لـ"الوطن"، إنها: "لدي أمل بأن يكون مجلس النواب مشرفا للبلاد وبه كوادر مميزة قادرة على خدمة الشعب تقدم الأفضل، ومصر تستاهل مننا الأكثر والأفضل والأكثر خدمة لذلك يجب أن يكون لدينا صدق وأمانة وإخلاص".

"أمثل المرأة وكل أم مصرية وأبناء الشهداء وحتى الطبقة الفقيرة اللي حاسه بيهم حتى لو مش منهم"، هكذا صنفت سمر فرج فودة نفسها بين المرشحين الفرديين، حيث تفتخر بأنها ابنة المفكر الشهيد لكنها لن تعتمد على أي من شعارات أو كتاباته للترويج لها بالانتخابات وستقصر الأمر على جهودها فقط، لذلك لم تستعين بفريق عمل ضخم لحملتها الانتخابية، وجعلتها بسيطة ومتواضعة بمجهودها الفردي، على حد وصفها، وقصمت برنامجها لعدة أقسام، منها للشعب بشكل عام، وآخرا لأبناء دائرتها، كونها مقيمة في منطقة أرض الجولف بمصر الجديدة.

وللهدف نفسه، جعلت شعار حملتها الانتخابية "أيدنا في أيد بعض"، ولذلك سبق أن دعت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الجميع لتقديم أفكار مؤثرة بشأن حملتها الانتخابية، وهو ما فسرته برغبتها في مشاركة الجميع وعدم تجاهل المواطنين خلال سعيها للوصول للمقعد النوابي، مضيفة: "وعلشان كما أقول أن محدش بينجح لوحده، أو أنسب النجاح لفرد واحد".

ومن بين أبرز أهداف برنامج سمر فودة الانتخابي، هو تخصيصها مشروع لأطفال الشوارع من أجل إنقاذهم، وآخرا للمرأة بتدشين مدارس مهنية للعاطلين حتى يتسنى لهم العمل وكسب الرزق منها، وثالثا بشأن الصحة النفسية للمواطنين، بجانب مواجهة التحرش وتحسين أوضاع التعليم والصحة، وإجراء بعض التعديلات بقانون التصالح، فضلا عن تخصيص جزء منه لأبناء الدائرة، فيما يتعلق بتوسيع تدشين كباري عبور المشاه ومعالجة أوضاع القمامة والتشجير والباعة الجائلين.