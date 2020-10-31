حظك اليوم السبت 31-10-2020 على الصعيدين المهني والعاطفي

يسعى الكثير من محبي علم الأبراج إلى مطالعة الحظ اليومي الخاص بهم، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الشمس والقمر المكتمل متنافران في منزلي المال واليوم يدعوك الفلك للحذر والتحفظ أمام بعض العروض التي تحمل بين طياتها مخاطر كبيرة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في مواجهة برجك وعليك أن تتحكم في انفعالاتك وكن مستعدا للاهتمام بمشاعر من حولك لتحقق توافقا معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الراقصة دينا، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الشمس في مواجهة برجك مما يثير أعصابك، وعليك بالتماسك والمرونة والانتباه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اكتمال القمر الأزرق في برجك قد يدفعك للغضب سريعا.. اصبر اليوم.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر المكتمل والشمس متنافران في منزلي الصحة.. لا تبعثر طاقتك وحافظ على صحتك وسلامتك وكن حريصا جدا في تحركاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزلك الثاني عشر وينصحك الفلك بعدم الحديث عن أخبارك وخططك أو عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر المكتمل معاكس فلا تدع سرعة الانفعال تصل بك اليوم إلى حد التهور.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

مواجهة الشمس للقمر قد تعيدك لذكريات مؤلمة.. فلا تدع الصغائر تعكر مزاجك وتتسبب لك في حالة توتر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

اكتمال القمر الأزرق في منزل الحظ يساعدك على تحقيق مكاسب ونجاحات وقد تصلك اليوم أنباء سعيدة من الخارج أو من غريب.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تعرف اليوم كيف تجعل الجميع ينتبهون لوجودك ولقدراتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام حجاج، ويوافق تاريخ ميلادها 22 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر المكتمل والشمس متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تأخذ حذرك وتبحث أكثر من المعتاد لتتجنب الخسارة ولتدرك أمورا خافية.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك سحرا وبلاغة في التعبير، فقط اطرد القلق من حياتك كي ترى إيجابيات الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر المكتمل في مواجهة برجك وعليك ألا تستجيب اليوم لمن يريد أن يزج بك في مشاحنات وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تقاوم التشوش العاطفي وأن تحاول تجنب الغضب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان سامو زين، ويوافق تاريخ ميلاده 10 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر المكتمل والشمس متنافران في منزلي الصحة ويحتم عليك ذلك أن تهتم بصحتك وتأخذ قسطا وافرا من الراحة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بعدم إعلان خططك ولا تتحدث عن أخبارك الشخصية.. تجنب أيضا الأضواء والزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نجلاء فتحي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الشمس بمنزلك الحادي عشر تجعلك مميزا بعلاقات ثرية وفي الأفق لقاءات مفيدة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزل الحب يعمل لصالحك ويعدك بأوقات حلوة ويمدك بالقوة العاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الشمس في وضع معاكس وعليك أن تعرض وجهة نظرك بلطف كي يقبلها الآخرون.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل معاكس.. ويطالبك ذلك بعدم العناد مع الأهل والأحباب وتجنب الجدال.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجمة العالمية باريس هيلتون، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

اكتمال القمر الأزرق في منزل العلاقات يمدك اليوم بالحيوية في التعامل مع الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الشمس والقمر المكتمل يعدانك بالسعادة وبقضاء أوقات حلوة وتحسن التعبير عن مشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.