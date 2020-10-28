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محمود مسلم

حظك اليوم الخميس 28-10-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

راجع وضعك المالي وقرارتك المهنية وراقب نفقاتك

كتب:

الوطن
12:16 ص | الأربعاء 28 أكتوبر 2020
برج الحوت

برج الحوت

يتميز مولود برج الحوت بقدرته على ابتكار أفكار جديدة، وهذا ما يجعله متميزا في عمله.

وتقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزل المال ويطالبك ذلك بمراجعة وضعك المالي وقرارتك المهنية، وأيضا مراقبة نفقاتك وعليك أن تحترس ولا تتعجل الربح.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط يمكنك أن تجتهد اليوم وتستمتع بما هو متاح.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.

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