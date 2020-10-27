حظك اليوم الثلاثاء 27-10-2020 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:10 ص | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج الحوت
يعبر مولود برج الحوت عن حبه من خلال لمساته الرومانسية الرقيقة، حيث يتقن إرضاء الشريك دون خجل.
وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني
تكلم اليوم عن نفسك بثقة وقوة، فالفلك يعمل لصالحك ويمدك باليقظة.
حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي
رغم الضغوط.. القمر يقترن بنبتون في برجك، ويمنحك سحرًا وتألقًا وقدرة على فرض إرادتك.
ومن أبرز مشاهير برج الحوت المخرج جاد شويري، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.