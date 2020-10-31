حظك اليوم السبت 31-10-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج السرطان يحرص على كتمان أسرار الأشخاص المقربين منه ولا يبوح بها بسهولة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزلك الحادي عشر يمدك اليوم بالإصرار على القيام بواجبك ويقف بجانبك الأصدقاء.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تجد اليوم أن لديك مخزونا من المشاعر والأحلام الواعدة وتعبر عن ذلك لمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.