تربوية: الكشف عن تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس للمخدرات هتحمي ولادنا

تنطلق المرحلة الأولى من حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس خلال العام الدراسي الحالي، اليوم السبت، تحت إشراف وتنفيذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتعاطي المخدرات.

ومن المقرر أن يتم الكشف من من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقار المدارس، حسبما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أنه من يثبت تعاطيه للمخدرات سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أولياء أمور: خطوة مهمة عشان نحمي ولادنا

الخبر استقبله أولياء أمور الطلاب في المراحل العمرية المختلفة بترحيب كبير، واصفين الخطوة بـ"المانعة" للكوارث المتكررة على الأسفلت بسبب السرعة الزائدة للسائقين والناتجة عن تعاطيهم مواد مخدرة.

إيناس محمود، ولي أمر الطالب عمر بأحد المدارس الابتدائية الخاصة التابعة لإدارة الجيزة التعليمية، أكدت خوفها الدائم على طفلها أثناء ذهابة إلى المدرسة بعد تكرار حوادث الطرق الناتجة عن سرعة سائقي الحافلات الخاصة بالمدارس، وهو ما عبرت عنه بقولها لـ"الوطن" خطوة متأخرة شوية بس مهمة عشان نحمي ولادنا.

دائما كانت العقبة الوحيدة التي تمنع أمل محمد، ولي أمر طالب بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة القاهرة الجديدة، من الاشتراك في الأتوبيس المدرسي هو خوفها من السرعة الزائدة، وبحسب تعبيرها لـ"الوطن"، تعميم تلك الخطوة سيتضح أثرها في السنوات المقبلة من خلال الحد من حوادث حافلات المدارس الناتجة عن السرعة الزائدة للسائق.

فضل: خطوة جيدة لضمان الصحة النفسية والعقلية لتلك الفئة

الدكتورة مايسة فضل، أستاذ علم النفس التربوي، أكدت أن الكشف المبكر عن تعاطي السائقين للمخدرات خطوة مهمة ليس فقط لتقليل حوادث الطرق الناتجة عن السرعة الزائدة وإنما أيضا لضمان الصحة النفسية والعقلية لتلك الفئة التي تتعامل مع طلاب المدارس كل يوم، حيث تؤثر المخدرات على طريقة وأسلوب كل منهم.

وتابعت "فضل"، في حديثها لـ"الوطن"، أنه من الأفضل تأهيل سائقي حافلات المدارس للتعامل الأمثل مع الأطفال وبلغة تناسبهم من خلال دورات تدريبة في أخلاقيات التعامل والالتزام بقواعد المرور أيضا.

الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان يتلقى شكاوى أولياء الأمور حول اشتباه تعاطي السائقين

يذكر أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023 سيتلقي أيضا الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر بشأن اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، ونزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.